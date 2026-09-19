Defensa justifica inversión en licitación de meriendas

El Ministerio de Defensa Nacional, a cargo del general de Ejército (R) Óscar Luis González Cañete, remitió a ABC un informe de descargo oficial para precisar el alcance de la Licitación Pública Nacional (ID 490185), destinada para alimentar a militares desplegados en el Rally del Paraguay realizado semanas atrás.

La documentación, elaborada a través del Comando Logístico y la Dirección del Servicio de Intendencia del Ejército, detalla la estructura presupuestaria, la distribución de lotes y los montos ejecutados en la adquisición de productos alimenticios para el personal militar.

Las autoridades aclararon que es un error atribuir la totalidad del presupuesto máximo adjudicado, de 1.800 millones de guaraníes, de manera exclusiva al operativo de seguridad del WRC Rally del Paraguay.

Según los dictámenes técnicos de la institución, la convocatoria fue estructurada para cumplir dos objetivos administrativos independientes: proveer el racionamiento operativo al personal comisionado al evento deportivo y asegurar el suministro regular de meriendas a conscriptos del servicio militar obligatorio y soldados profesionales en las diversas guarniciones del país.

Desglose financiero Conforme a los datos contenidos en la memoria técnica explicativa, el procedimiento licitatorio fue tramitado bajo la modalidad de contrato abierto por monto máximo, subdividido en seis lotes con asignación territorial específica. De los 1.800 millones de guaraníes presupuestados como techo global, únicamente el Lote 1, fijado en un máximo de 500 millones de guaraníes, fue destinado al racionamiento individual de los efectivos movilizados para la segunda edición del Rally Mundial.

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Asimismo, los registros finales de ejecución presupuestaria revelan que de ese monto asignado al Lote 1 solo se ejecutaron efectivamente 164.217.600 guaraníes, quedando la diferencia de 335.782.400 guaraníes como saldo no utilizado.

En tanto, los restantes 1.300 millones de guaraníes del llamado corresponden a los Lotes 2, 3, 4, 5 y 6, orientados exclusivamente a financiar la merienda ins- titucional durante los meses restantes del Ejercicio Fiscal 2026.

Cobertura en el interior

El informe institucional subraya que la adjudicación responde a un plan de entregas descentralizado formalizado en la Resolución de Adjudicación N° 52/2026. La distribución fue otorgada a tres firmas privadas mediante contratos específicos: El Castillo SA recibió el contrato 37 para los Lotes 1 y 2 por un tope de 1.332 millones de guaraníes; Agropecuaria Itabo SAC obtuvo el contrato 35 para los Lotes 4, 5 y 6 por 358 millones de guaraníes; y Carni Shop SRL suscribió el contrato 36 para el Lote 3 por 110 millones de guaraníes.

El Lote 2 atiende a las unidades metropolitanas de Capital y Central. En el interior, la provisión se canaliza a través del Lote 3 para la región Occidental, cubriendo al Tercer Cuerpo de Ejército en Mariscal Estigarribia, la Primera División de Caballería en Joel Estigarribia y la Quinta División de Infantería en Mayor Pablo Lagerenza.

Para la Zona Sur, el Lote 4 destina recursos al Colegio Militar de Suboficiales del Ejército en Encarnación y a la Segunda División de Caballería en San Juan Bautista. En la Zona Norte, el Lote 5 abastece al Primer Cuerpo de Ejército en Curuguaty y a la Cuarta División de Infantería en Concepción.

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Finalmente, el Lote 6 adjudica insumos a la Zona Este para la Tercera División de Infantería en Ciudad del Este y la Segunda División de Infantería en Villarrica. Criterios técnicos En cuanto a las exigencias operativas, el Servicio de Intendencia del Ejército fundamentó que el personal desplegado en los tramos del Rally permaneció en el terreno en jornadas continuas que superaron las 24 horas ininterrumpidas.

Para garantizar su adecuado desempeño, cada efectivo recibe un kit individual envasado que combina alimentos salados como carne enlatada y picadillo con productos dulces como alfajores, flanes, galletitas, leche chocolatada, jugos, yogures y bebidas isotónicas, abarcando merienda, cena, desayuno, media mañana y almuerzo de la tropa.

Las autoridades recordaron que la provisión alimentaria es un derecho esencial establecido en el artículo 17 de la Ley 1115 del Estatuto del Personal Militar y un insumo indispensable contemplado bajo el Decreto 6120/2026 para preservar la salud y la operatividad de las Fuerzas Armadas.

Por último, el Comando Logístico defendió la inclusión de requisitos técnicos como el monitoreo por video en circuito cerrado (CCTV) y el rastreo de vehículos de carga, argumentando que son normas de seguridad indispensables solicitadas para garantizar la inocuidad, la cadena de frío y la trazabilidad de los alimentos consumidos por las tropas