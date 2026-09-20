Camilo Pérez gastó siete veces más que Santiago Peña en interna pasada

El actual candidato a la Intendencia de la ciudad de Asunción Camilo Jorge Pérez López Moreira rindió ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) un total de G. 2.367.369.549 en concepto de gasto de campaña electoral durante las internas partidarias de la Asociación Nacional Republicana (ANR), celebrada el pasado 7 de junio de 2026.

Esa cifra, puesta al lado de lo ejecutado en la campaña presidencial del actual presidente de la República, Santiago Peña, evidencia el volumen de la inversión.

Peña, según los datos publicados por el TSJE, rindió un total de G. 817.082.064, distribuidos en las dos etapas de campaña (internas y generales) que lo llevaron a la Presidencia de la República.

El monto mayor ejecutado por el Presidente fue de G. 486.133.046 por la campaña de las elecciones generales del 30 de abril de 2023.

Antes de esto y por la interna partidaria nacional celebrada en diciembre de 2022, que lo llevó a definir su candidatura, rindió G. 330.949.018.

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¡Siete veces más!

En 2023, Santiago Peña rindió G. 330.949.018 por la interna colorada de diciembre de 2022, en la que se impuso a Arnoldo Wiens y quedó habilitado como candidato presidencial de la ANR. Esa campaña se desplegó sobre el padrón colorado de todo el país y también implicó fastuosas campañas.

Ya en 2026, tres años después, Pérez rindió G. 2.367.369.549 por la interna colorada del 7 de junio pasado.

Esta inversión refleja una ejecución 7,15 veces mayor que la carrera presidencial, sobre un universo de electores incomparablemente menor. En la interna presidencial de 2022 votaron colorados de los 263 distritos del país.

En la de Asunción de este año votaron 129.987 afiliados de un solo municipio.

Si bien la capital del país representa el distrito más grande de afiliados al partido con 255.340 registros a 2026, representa solo el 10,03% de los afiliados totales de la institución.

Opositor: 21 veces menos

La desproporción se vuelve más nítida al comparar lo ocurrido en la interna colorada pasada en Asunción.

Según lo desglosado por el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP), el senador Arnaldo Samaniego González, principal contendiente de Pérez y candidato del Movimiento Fuerza y Causa Republicana por Asunción, rindió ante el TSJE G. 108.648.425.

Si comparamos la campaña de Camilo Pérez con la de Samaniego, la diferencia representa un gasto 21,8 veces mayor.

El otro candidato registrado en la disputa, Daniel Centurión, del movimiento Añetete, no registró gastos rendidos (había desistido de su carrera en favor de Samaniego).

La comparación es entre rendiciones personales de cada candidato. Los movimientos internos rinden por separado.

Una campaña polémica

El despliegue de recursos no es el único aspecto cuestionado de esa carrera interna. Recientemente, funcionarios de la Municipalidad de Asunción denunciaron ante la prensa un “arreo obligatorio” de empleados municipales a actos proselitistas, bajo coordinación del secretario privado de la Presidencia, Jorge “Turi” Cappello, y con represalias contra quienes no concurrían, según lo señalado por las fuentes.

Incluso, la semana pasada y a menos de tres semanas de las elecciones municipales, el actual intendente de Asunción, Luis Bello, anunció la firma de un contrato colectivo con los trabajadores de la municipalidad.

Concejales opositores, diputados y otros actores en pugna electoral apuntaron que la acción se hizo con fines proselitistas, a espaldas de la Junta Municipalidad y de la ciudadanía.

Por otra parte, en junio pasado, diputados oficialistas bloquearon un pedido de informe donde requerían detalles sobre el manejo de fondos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Este evento estuvo organizado por el Comité Olímpico Paraguayo, presidido por Camilo Pérez, y principalmente financiado con fondos públicos.

Desde ABC intentamos obtener la versión sobre el llamativo volumen de fondos declarados a su número de teléfono celular con terminación 600, sin embargo, no obtuvimos retornos a las llamadas.

Sospechosos ejecutores de campaña

Días atrás, Camilo Pérez negó que la firma Azafrán SA, vinculada a la investigada “Red Desinformante”, trabaje en su campaña política actual, aunque reconoció contrataciones desde el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Sin embargo, registros oficiales del Centro de Transparencia de Google Ads exponen lo contrario.

Entre el 21 al 26 de mayo pasado, durante la recta final de la interna partidaria, la empresa argentina Oranget Digital SAS ejecutó cuatro anuncios a favor de la campaña del candidato a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez.

Oranget Digital es una empresa administrada por los argentinos Mariela Laura Sayago y José Ignacio García, los mismos que operan Azafrán SA.

La agencia salió a la luz tras revelarse la operativa que existía desde O’Leary Nº 966, Asunción, misma ubicación donde aparece registrada la línea celular usada por la página Despierta Paraguay.

La agencia, además, apareció fuertemente ligada a la actual viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, quien integra el grupo de prensa del candidato junto con el exresponsable de redes de Santiago Peña, Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, apuntado como responsable de varias páginas ligadas a la Red Desinformante.

La misma Agencia Azafrán, en su sitio web revela que desarrolló un “chatbot” para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, evento apoyado por el Gobierno.

MAÑANA: UNA LLAMATIVA OPERATIVA