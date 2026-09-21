Reunión Asoban-Peña: Dionisio Borda advierte sobre riesgo de concentración y pide preservar la institucionalidad del BCP

El sistema financiero paraguayo quedó bajo atención en las últimas semanas, luego de que la Cámara de Senadores aprobara un pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) con 31 preguntas específicas sobre operaciones de entidades bancarias, con énfasis en Ueno Bank y las actuaciones del organismo supervisor.

El requerimiento busca conocer, entre otros puntos, el cumplimiento de límites prudenciales en operaciones con empresas vinculadas, eventuales medidas correctivas, operaciones de venta de cartera, concentración de fondos públicos y la situación de una excepción contable otorgada tras la absorción de Visión Banco.

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BCP y el “informe Rivarola”

Uno de los capítulos del cuestionario apunta directamente a la “trazabilidad interna de las advertencias” y consulta al BCP sobre la existencia y tratamiento de un memorando fechado el 10 de julio de 2026, atribuido al entonces gerente de Supervisión, Fernando Rivarola, actualmente miembro del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Se trata de un documento conocido como “el informe Rivarola”.

Los senadores preguntan si el documento fue recibido por la Superintendencia de Bancos, qué trámite se le dio, si llegó al Directorio del BCP y si existió una divergencia entre el criterio técnico de la Gerencia de Supervisión y la decisión final de la Superintendencia. El contenido íntegro de ese memorando no se conoce públicamente y el propio Senado solicitó al BCP su remisión.

El pedido llegó formalmente a la banca matriz la semana pasada y otorgó un plazo de 15 días para responder. Entre las consultas también figura qué evaluación realizó el BCP sobre el riesgo derivado de la concentración de depósitos públicos y recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank. Según los datos oficiales, la entidad concentra unos G. 5,1 billones hasta julio último, equivalentes a unos US$ 862 millones al cambio de ese mes, provenientes del Estado y la previsional.

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Dos reuniones de Asoban con Peña

En paralelo al trámite legislativo, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) mantuvo durante septiembre dos reuniones con el presidente de la República, Santiago Peña.

La primera se produjo el 10 de septiembre, un día después de la aprobación de los pedidos de informes del Senado, y terminó sin declaraciones públicas. Una segunda reunión se realizó el viernes último con participación del titular del BCP, Carlos Carvallo, y representantes de entidades del sistema financiero, incluido Ueno Bank.

Asoban también presentó un análisis sobre la situación de la entidad resultante de la fusión concretada en 2024, cuyas referencias coinciden con Ueno Bank. El gremio señaló, entre otros aspectos, el peso de los fondos públicos en el crecimiento del balance, la evolución de la solvencia, la exposición con empresas del mismo grupo económico y la calidad de la liquidez.

También pidió respuestas por escrito y una evaluación de los niveles de concentración de recursos públicos, recordando que ya había hecho advertencias al respecto en 2025.

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¿Qué opinan economistas sobre situación de Ueno?

La situación abrió además un debate entre economistas y exautoridades económicas acerca de la necesidad de preservar la confianza en el sistema financiero y, especialmente, en el BCP como organismo regulador. El exministro de Hacienda Manuel Ferreira manifestó el sábado, durante su programa Enfoque Económico de ABC TV y ABC Carinal, su preocupación por el “ruido” generado en torno al sector y la importancia de resguardar la credibilidad de la banca matriz.

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El también exministro de Hacienda Dr. Dionisio Borda analizó el tema, particularmente la concentración de fondos públicos, las operaciones con empresas vinculadas y el papel que corresponde al BCP como supervisor.

El experto, considerado el padre de la estabilidad macroecnómica de Paraguay, alertó sobre la concentración de fondos públicos en Ueno, las participaciones de empresas vinculadas, entre otros puntos, aunque dijo que confía en que el BCP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puedan actuar con independencia, es decir, sin injerencia política.

A continuación, exponemos íntegramente sus respuestas, compartidas con ABC Color el fin de semana.

Las respuestas de Dionisio Borda

- ¿Cuáles son las preocupaciones de los economistas sobre el tema?

- La reunión de la Asoban con el presidente ha sido un paso importante para esclarecer la situación del sector financiero, y sobre todo, la preocupación por Ueno Bank. Es llamativo por la operación bancaria y, fundamentalmente, la colocación de CDA de Instituto de Previsión Social (IPS) y del gobierno. En poco tiempo, este banco se posicionó entre los más importantes de los 16 bancos del sistema.

Llama la atención el despliegue que esta institución recién conformada mostró en las diferentes actividades como patrocinador de clubes, eventos, pero, sobre todo, en el comercio mediante reintegros de hasta 40% y la facilidad de otorgamiento de tanto cuentas básicas como tarjetas de crédito.

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Esto también habría obligado a los otros bancos a tomar medidas similares. Inició sus actividades como banca puramente digital, para luego -con la absorción de un competidor- expandirse de forma agresiva en la línea de consumo.

- ¿Es riesgoso para un país que el ente regulador, en este caso BCP, al parecer no haya actuado ante advertencias de sus propios técnicos?

- El Banco Central del Paraguay (BCP) tiene la responsabilidad de la supervisión y regulación de la cartera de activos de cada uno de los bancos del sistema financiero.

En este caso, los propios funcionarios llegaron a advertir del riesgo de incumplimiento de las normas respecto al manejo de los fondos públicos, específicamente de los CDA del IPS y llama la atención que los fondos del Tesoro también sean gestionados con un banco de calificación AA (doble A), cuando el estándar exige una calificación AAA (triple A).

Esta exigencia responde a que el Estado debe precautelar por dichos fondos de modo tal que estos sean canalizados de forma eficaz, por instituciones de conocida solvencia. En este caso, Ueno Bank en tan solo 3 años logró posicionarse entre los principales bancos administradores de fondos públicos, sobrepasando incluso a otras instituciones de reputación y solvencia.

Sin embargo, esto por sí solo no necesariamente representa el problema: el verdadero inconveniente surge del aparente privilegio con el que cuenta esta institución, y la consecuente concentración del riesgo ante situaciones de estrés financiero, especialmente cuando Ueno Bank mantiene grandes operaciones con empresas vinculadas al mismo grupo.

El riesgo que surge de lo mencionado en el párrafo anterior ya es conocido por la historia bancaria reciente: entre 1995 y 1998, instituciones que aparentaban solidez y que otorgaban amplios “beneficios” a sus clientes, ocultaban una red de empresas vinculantes que llevaron al desplome general del sistema financiero.

- ¿Cómo afecta este tipo de situación a la imagen de estabilidad de Paraguay y de independencia del poder político sobre el BCP?

- En caso de que el informe sobre Ueno Bank haya sido ignorado por las autoridades, efectivamente podría poner en riesgo la imagen de estabilidad que por tanto tiempo ha construido el país.

Sin embargo, confío en que el BCP y el MEF -organismos caracterizados por su institucionalidad y blindaje de la injerencia política- hayan actuado conforme a las mejores prácticas e intenciones.