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10 de agosto de 2026 a la - 15:43

Descartan que haya paraguayos entre los muertos por sismo en Colombia

Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia.
Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia.173846+0000 ROBERTO BETANCOURT

El embajador paraguayo en Colombia, Juan Alberto Baiardi, confirmó 71 fallecidos a nivel general tras el sismo de magnitud 7,4, pero llevó tranquilidad a los familiares en el país al asegurar que los cerca de 150 compatriotas residentes se encuentran a salvo y sin daños físicos.

Por ABC Color

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia en la mañana de este lunes. El epicentro fue en San José del Palmar (Chocó), a 96 km de profundidad.

El temblor se sintió con fuerza en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, además de percibirse en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

El embajador paraguayo en Colombia, Juan Alberto Baiardi, confirmó que hasta el momento existen 71 fallecidos de forma oficial, pero llevó tranquilidad a familiares de los aproximadamente 150 compatriotas que residen en el país cafetero.

“No tenemos ningún afectado. Ya nos hemos comunicado con todos y solamente a una comerciante se le dañó su local. Físicamente no hay ningún afectado”, explicó.

Lea más: Sube a 24 la cifra de muertos y decenas de heridos por el terremoto en Colombia

En otro momento, el embajador contó: “Acá en Bogotá se sintió fuerte. No hay acá tanta afectación ediliciana, pero se sintió fuerte. O sea, más que fuerte, largo. No sé cuántos minutos habrá durado, pero largo fue. Y no es muy agradable, te soy sincero”.

Indicó que este es el segundo terremoto que siente en un año, recalcando que este sí fue baste fuerte, en comparación al anterior que le tocó experimentar.

Para finalizar, el diplomático sostuvo que están trabajando de forma normal en la embajada, porque en Bogotá no pasa nada de gravedad.

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