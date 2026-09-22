Caso Hernán Rivas: “Es una tortuguita en un poste”, señaló el diputado Roberto González

Cuando los primeros murmullos sobre la legitimidad del título de abogado de Hernán Rivas comenzaron a resonar en los pasillos políticos en 2023, el diputado Roberto González no tardó en advertir que la situación era insostenible.

Con evidencias claras y la total ausencia de un lenguaje técnico del legislador, González recuerda que su postura inicial fue categórica ante el supuesto aval del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC): “Ni aunque el Papa diga que es un título auténtico, no lo va a salvar porque no lo es”.

A tres años de aquellas declaraciones, el legislador reflexiona sobre el profundo desgaste que este caso provocó en la institucionalidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), señalando que el problema principal no radicó solo en Rivas, a quien define como “una tortuguita a la que pusieron encima de un poste”, sino en quienes lo colocaron allí y se negaron a removerlo del cargo.

A renglón seguido sostuvo que no hay que cargar toda la tinta sobre Hernán y hasta se podría decir que es víctima de todo esto, porque desde su punto de vista, el hombre no tiene la capacidad de discernir la gravedad de esta situación.

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“Cuando decimos estamos dañando la institucionalidad, él no dimensiona, pero si quienes lo pusieron ahí y quienes no le sacaron del cargo. Ellos son responsables”, remarcó el legislador.

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En otro momento, González indicó que hay que ponerse un minuto en la piel de un magistrado que fue llevado ante el Jurado de Enjuiciamiento y en una votación dividida, justo con el voto de Hernán Rivas se dispuso su destitución.

Ante la consulta sobre quién fue el padrino de Rivas, el principal mentor, señaló que en aquel entonces, Horacio Cartes. “En ese momento ejercía un liderazgo único e indiscutible. Hoy ya se animan a discutirle sus ahijaditos, le crecieron los enanos, pero en ese momento no había enano que se animara a crecer”.