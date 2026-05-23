Esgaib y otros supuestos “provida y profamilia” cartistas plantean mantener matrimonio infantil

La Cámara de Diputados, que se declara “provida y profamilia”, tendrá la brillante oportunidad de demostrarlo en sesión ordinaria de este martes 26, ya que como 15º punto del orden del día figura el proyecto que pretende prohibir la unión civil de menores de edad, un flagelo que registra miles de casos y afecta a menores incluso desde los 15 años (debajo del margen de la ley). La prueba será, sobre todo para los cartistas que abogan por el rechazo.

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La iniciativa legislativa pretende eliminar la ambigüedad legal que ahora permite el matrimonio legal desde los 16 años, aunque, según datos del propio Gobierno, se reportan miles de casos de “unión de hecho” desde los 15 años, lo que constituye en la realidad una normalización y consentimiento del abuso de menores.

Si bien actualmente la Ley N° 5419/15 establece que ninguna persona que no haya cumplido 18 años de edad puede casarse legalmente, plantean derogar leyes que se contraponen y establecen excepciones que permiten el matrimonio desde los 16 años.

Por ejemplo, el artículo 20 de la Ley N° 5419/2015 establece que “los menores a partir de los dieciséis años cumplidos y hasta los dieciocho años, necesitan el consentimiento de sus padres o tutor para contraer nupcias. A falta o incapacidad de uno de los padres bastará con el consentimiento del otro. Si ambos fueren incapaces o hubieren perdido la patria potestad, decidirá el Juez de la Niñez y la Adolescencia".

Se trata del proyecto de ley “que modifica el artículo 17 de la Ley nº 1183/1985 Código Civil, modificado por la Ley Nº 1/1192 y la Ley nº 5419/2015″, presentado por los diputados nacionales Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo), Johanna Ortega (Partido País Solidario), Guillermo Rodríguez y Walter García (ambos de Yo Creo).

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Incluso los datos oficiales -sin contar el subregistro- son sumamente alarmantes, con más de 7.000 casos de “unión de hecho” (sin consumar el matrimonio); aunque los casos “legalizados” tampoco son pocos: en 2022 ascendían a 1.358 niñas y adolescentes casadas “legalmente” de entre 15 a 19 años.

Esto no es una cuestión de “tradición”, ya que toda relación con un menor debe ser considerada abuso, incluso si existiese supuesto “consentimiento”, ya que la ley establece que recién a partir de los 18 años una persona está en condiciones de tomar decisiones en completo uso de su razonamiento.

Supuestos “provida” firmaron en contra

El movimiento Honor Colorado en 2023 convirtió el discurso “Provida y profamilia” en un elemento proselitista, sin embargo, ahora varios de sus legisladores firmaron el dictamen en contra de esta iniciativa que busca prohibir el matrimonio infantil.

Los miembros de la Comisión de Legislación que firmaron por el rechazo son los cartistas Yamil Esgaib, Néstor Castellanos, Liz Acosta, José Domingo “Mino” Adorno y Arturo Urbieta. También Daniel Centurión (ANR, Añeteté).

Por otra parte, el dictamen de los diputados Raúl Benítez (Independiente), Leidy Galeano (Yo Creo) y Johana Vega (ANR, HC) en nombre de la Comisión de Niñez y Adolescencia plantea modificaciones de forma que no atentan contra el espíritu de la iniciativa, es decir, ratifican la prohibición total a los matrimonios antes de los 18 años.