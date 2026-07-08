Al estilo Mbappé: Johanna Ortega cuestiona que empresa de Yamil Esgaib sigue gambeteando a la Justicia

La diputada capitalina Johanna Ortega (Partido País Solidario) se hizo eco de la denuncia del Club Guaraní contra la empresa YEM S.A., vinculada al diputado Yamil Esgaib (ANR, HC), que explota el Bingo Guaraní usurpando el predio de la institución deportiva pese a una millonaria deuda por el alquiler.

“Parece que en nuestro país hay ciudadanos de primera y de segunda. Mientras a los ciudadanos se les exige el cumplimiento de la ley, una empresa (vinculada a un diputado) sigue ocupando un predio que la Justicia ordenó restituir a sus propietarios: los socios del Club Guaraní”, repudió la diputada.

Ayer, a través de un comunicado, la Comisión Directiva del Club Guaraní lamentó que, pese a la sentencia ratificada por un Tribunal de Apelaciones que ordenaba el desalojo de su propiedad tras un engorroso proceso judicial contra la empresa ligada a Esgaib, sigan sin lograr recuperar el manejo de su predio.

“El caso cobra mayor relevancia pública al tratarse de una sociedad vinculada al Diputado Nacional Yamil Esgaib, cuya investidura exige el cumplimiento de la ley, el respeto a la propiedad privada y el acatamiento de las resoluciones judiciales”, remarca parte del comunicado del Club Guaraní.

Sobre este punto también hace énfasis la legisladora, que se cuestionó: “¿De qué sirve recurrir a la Justicia si el poder político garantiza impunidad? La ley debe ser igual para todos, sin excepciones“.

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Esgaib es uno de los más virulentos cartistas que sobre todo en las sesiones se pasa amedrentando a sus colegas opositores por cuestionar al gobierno, amenazando incluso con expulsarlos, envalentonado por la mayoría propia que tiene el cartismo junto a sus satélites en Diputados.