“Ni 40 juicios me van a atajar”, dice Prieto

Miguel Prieto visitó la comunidad de Santiago, donde participó del cierre de campaña de la Alianza Lista 2, que impulsa la candidatura a la Intendencia santiagueña de Víctor “Bebecho” Larre (PLRA).

El líder de Yo Creo estuvo acompañado por el senador Salyn Buzarquis (PLRA), el diputado Arnaldo Valdez (PLRA) y otros dirigentes departamentales. El mismo fue recibido por sus adherentes en el acceso a la ciudad, desde donde se trasladó en caravana hasta el barrio San Juan para participar del acto político.

Cuando la caravana llegaba a la plaza del barrio San Juan, donde estaba previsto el acto central, se registró un incidente luego de que un grupo de personas con banderas rojas montara un bloqueo improvisado para impedir el paso de la comitiva.

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Finalmente, los integrantes de la comitiva pudieron llegar hasta el lugar para continuar con la actividad política. Algunos testigos señalaron que se produjeron empujones debido a que algunas personas intentaban cortar el suministro de energía eléctrica.

Durante su discurso, Prieto instó a superar las divisiones políticas y concentrarse en el desarrollo económico de la comunidad. También sostuvo que el Estado paraguayo dispone de los recursos necesarios para atender demandas prioritarias de la población.

Entre las necesidades mencionó el mejoramiento de la infraestructura vial, el fomento del turismo, la salud y la educación. “El Estado tiene palta, no es cierto que no hay, lo que pasa es que Ñande Tendota oraha paite la plata ibancope, después cuando necesitas plata te presta con el 18% de interés. Por eso están peleados entre ellos ahora”, expresó.

Prieto también pidió dejar de lado las disputas y concentrarse en las elecciones municipales del 4 de octubre. En ese contexto, sostuvo que sus adherentes seguirán trabajando con miras a las elecciones generales de 2028.

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“Ni 10, 20, 30 ni 40 juicios me van a atajar ni me van a hacer retroceder”, reiteró finalmente.