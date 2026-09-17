Advierten impacto de una veda extraordinaria en el sector pesquero

El presidente de la Federación de Pescadores del Sur, Máximo Espíndola, explicó que la intención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de aplicar una restricción repentina de apenas 10 días generaría un impacto severo. Señaló que este año la veda habitual se extendería unos 50 días en total.

El dirigente señaló que muchas familias que viven de la actividad pesquera comercial no logran acceder a los subsidios por diferentes motivos. Por esta razón, dependen totalmente de lo que recolectan en esta etapa para subsistir durante los meses de veda. Este año sería de aproximadamente 50 días.

Lea más: Vigilan paso de bogas y dorados para proteger desove

Espíndola indicó que mantuvo conversaciones con autoridades en Asunción y representantes del Mades, que ya desplegó equipos de monitoreo en la zona ribereña de Misiones.

“Hasta el momento, en la zona de Panchito López no se registra presencia de cardúmenes de dorado ni de boga; tampoco se advierte arribo de ejemplares desde el lado argentino”, afirmó.

Al mismo tiempo, cuestionó la falta de diálogo con el sector pesquero. “No hemos tenido comunicación oficial ni explicaciones claras. No nos oponemos a la protección de los recursos, pero pedimos que también se respete la realidad del pescador, que vive en la incertidumbre”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Años de escasez y daños

Espíndola recordó que la región atraviesa largos meses, incluso años, de disminución en el volumen de capturas de especies ictícolas debido a los caudales históricamente bajos del río Paraná.

A esto se suman daños materiales graves, como equipos rotos y embarcaciones perjudicadas por arrastres y corrientes fuertes, justamente cuando la actividad intentaba reactivarse con el repunte del nivel del río.

“Si las autoridades verifican en terreno, comprobarán que no existen condiciones para justificar esta medida ahora. Sería un golpe injusto para familias que recién esperaban una oportunidad”, concluyó el dirigente, a la espera de una resolución definitiva del organismo ambiental.

Lea más: Olero afectado por crecida del Paraná denuncia falta de alerta de Yacyretá