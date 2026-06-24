Sergio Estigarribia pide al PLRA “golpear fuerte la mesa” contra Yo Creo y Cruzada en Villa Elisa

Sergio Estigarribia, intendente de Villa Elisa quien busca la reelección, participó en la primera sesión del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presidido por Alcides Riveros y pidió condicionar a otros partidos fraternos que sus candidatos a intendentes renuncien en los distritos actualmente administrados por liberales.

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“Hay que respetar los liderazgos. Estamos hablando de ciento veinte distritos donde hay más de dos candidatos pero nosotros como partido podemos golpear fuerte la mesa”, señaló.

“A nosotros, como liberales, nos costó muchísimo llegar a ese lugar (las intendencias), entonces el Directorio se tiene que pronunciar; los distritos donde tenemos la intendencia vigente que se queden a cargo de ese liderazgo y los cuarenta, cincuenta restantes que se vayan con las mediciones”, sentenció.

“Hoy en mi distrito, en la ciudad de Villa Elisa, lastimosamente hay dos fuerzas del tercer espacio: Yo Creo y Cruzada Nacional, que son financiados por el Partido Colorado. Divide y triunfarás. Meramente están ahí solamente para dividir y no para otra cosa”, aseveró.

Los candidatos

Sergio Estigarribia (PLRA) fue electo intendente en elecciones complementarias en 2023, después de que su hermano, Ricardo Estigarribia, renunciara para candidatarse a la gobernación de Central.

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Su principal contendiente es la concejala colorada cartista Diana Recalde (ANR, HC).

Estigarribia y Recalde ya se enfrentaron en los comicios complementarios de 2023. El liberal tuvo 15.085 votos y la colorada 11.617 votos.

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Por Yo Creo, el candidato a la intendencia es el concejal Jeremías Sanson Villalba.

En una alianza entre Cruzada Nacional y el partido Unámonos, el candidato de este sector es José Alvarenga Gómez.