“Yo sería el primer estafado”: Ovelar dice que hará mea culpa si Hernán Rivas es condenado

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) afirmó que hará un “mea culpa” y pedirá perdón públicamente a la ciudadanía si la Justicia condena a su correligionario cartista Hernán Rivas por el caso relacionado con el presunto uso de un título falso de abogado.

Sostuvo que, de confirmarse el hecho, él sería “el primer estafado”, ya que consultó personalmente al legislador en varias ocasiones sobre su condición profesional.

“Si la Justicia se expide, no tengo problema en hacer mea culpa y pedirle perdón de manera pública a la ciudadanía. Primero, porque sería yo el primer estafado”, manifestó.

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Rivas afirmó varias veces que era abogado

El presidente del Congreso relató que consultó personalmente en varias oportunidades a Rivas si efectivamente era abogado. Según explicó, en todas esas ocasiones su colega le afirmó que contaba con dicho título.

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Ovelar también señaló que, cuando las dudas sobre la formación académica de Rivas surgieron entre los propios legisladores, indicó que junto con otros colegas le solicitaron en reiteradas ocasiones que presentara a sus compañeros de la facultad donde supuestamente estudió Derecho.

Según Ovelar, Rivas respondió que presentaría a sus excompañeros de facultad, pero finalmente eso no ocurrió.

También le pidieron que certifique su título de abogado

El senador señaló además que los legisladores le solicitaron a Rivas que certifique que efectivamente era abogado. Sin embargo, afirmó que el legislador no logró presentar esa documentación ante sus colegas.

“Nos rejuró una y cien mil veces. Ojalá que pueda demostrar eso; si no, los primeros estafados seríamos nosotros”, expresó Ovelar.

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La declaración del senador se produce mientras Rivas enfrenta un juicio por hechos relacionados con el presunto uso de un título falso de abogado.

Fiscalía pide 12 años de cárcel para Rivas

En el marco del juicio, el Ministerio Público se ratificó en su acusación contra Hernán Rivas y solicitó una condena de 12 años de cárcel.

La Fiscalía atribuye al senador los hechos de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, según la acusación mencionada durante el proceso.

Ovelar evita responder si hubo un “blindaje” a Rivas

Consultado específicamente sobre si la bancada cartista había blindado políticamente a Hernán Rivas ante las dudas sobre su título de abogado, Ovelar evitó profundizar sobre esa cuestión.

El senador se concentró en señalar que las dudas fueron planteadas internamente y que, en distintas ocasiones, se le pidió a Rivas que demostrara documentalmente su condición de abogado.