Agentes Comunitarios de Salud: proyecto plantea aumento salarial del 20%

La Cámara de Senadores analizará este miércoles el proyecto de ley presentado por el senador José Oviedo (Yo Creo) que propone una ampliación del Presupuesto General de la Nación 2026 para financiar un aumento salarial del 20% a los Agentes Comunitarios de Salud de las Unidades de Salud de la Familia.

La iniciativa, presentada el 6 de agosto de 2026, contempla una ampliación presupuestaria de G. 7.037.333.333 para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

¿Cuánto pasarían a ganar los agentes comunitarios?

De acuerdo con el proyecto, los trabajadores alcanzados actualmente perciben G. 2.900.000 mensuales y están incluidos en el Objeto del Gasto 144 “Jornales”.

El aumento propuesto sería de G. 580.000 por mes, equivalente al 20%, con lo que el salario pasaría a:

Salario actual: G. 2.900.000

Aumento: G. 580.000

Nuevo salario: G. 3.480.000

Incremento: 20%

La nueva remuneración tendría vigencia desde el mes siguiente a la promulgación de la ley, según establece el artículo 3° del proyecto.

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Un aumento para hasta 2.800 trabajadores

La exposición de motivos señala que existen aproximadamente 2.800 Agentes Comunitarios de Salud que cumplen funciones en las Unidades de Salud de la Familia y que serían alcanzados por el reajuste.

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El proyecto establece que el beneficio estará dirigido exclusivamente al personal contratado que cumpla tres condiciones: desempeñarse como Agente Comunitario de Salud en una Unidad de Salud Familiar dependiente del Ministerio de Salud, estar imputado al Objeto del Gasto 144 “Jornales” y percibir G. 2.900.000 al momento de la promulgación de la ley.

El Ministerio de Salud deberá elaborar y certificar la nómina de beneficiarios dentro de los 15 días hábiles posteriores a la promulgación, con un máximo de 2.800 personas.

¿Por qué se plantea el aumento?

El senador José Oviedo sostiene que los agentes comunitarios cumplen una función fundamental dentro de la Atención Primaria de la Salud, al constituirse en el vínculo directo entre las comunidades y los servicios sanitarios.

Entre sus tareas se encuentran la identificación de la población, promoción y prevención de la salud, acompañamiento, visitas domiciliarias, orientación y derivación de pacientes.

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Según los fundamentos de la propuesta, estas labores permiten que determinados problemas sean atendidos en el primer nivel de atención y contribuyen a evitar una mayor presión sobre los establecimientos de salud de mayor complejidad.

Con el aumento propuesto, los agentes comunitarios pasarían a percibir G. 436.000 más que el salario mínimo privado vigente, según los montos consignados en la iniciativa.

Recursos estarán destinados exclusivamente al aumento

Uno de los puntos centrales del proyecto es que los G. 7.037 millones de ampliación presupuestaria deberán ser destinados exclusivamente al reajuste salarial de los agentes que cumplan los requisitos establecidos.

La propuesta dispone que los créditos tengan carácter “específico, restrictivo e intransferible”.

Además, prohíbe que esos recursos sean disminuidos, reprogramados, transferidos o utilizados para otros rubros, nuevas contrataciones o beneficiarios diferentes de los establecidos.

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Incluso, los eventuales saldos generados por una cantidad menor de beneficiarios o por una aplicación posterior del aumento no podrán ser reasignados a otros fines y deberán quedar indisponibles.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Hacienda y Presupuesto, que tratará en su reunión ordinaria el pedido de ampliación presupuestaria, antes de su tratamiento en el pleno del Senado.

La aprobación del proyecto dependerá del debate de los senadores y del resultado de la votación durante la sesión ordinaria prevista para este miércoles.