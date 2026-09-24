“Beto” Ovelar evita opinar sobre condena a Rivas y habla de “reflexionar” y pedir disculpas

El senador ovetense Silvio Ovelar (colorado cartista) dijo que Hernán Rivas fue su colega y que no se alegra de la desgracia ajena. “Es un colega, estuvo con nosotros y yo no me alegro con la desgracia de nadie”, manifestó.

Ante la insistencia sobre su postura respecto al fallo judicial, el senador prefirió mantener la cautela. “No quiero opinar, te pido disculpas. Voy a reflexionar”, respondió.

Le consultamos si el resultado del proceso judicial le tomó por sorpresa y si los legisladores se sentían “estafados o engañados” por Rivas. Sin embargo, Ovelar volvió a rechazar la posibilidad de realizar declaraciones sobre el caso.

“Vamos a pedir disculpas”

Durante la entrevista, Ovelar volvió a ser consultado sobre sus anteriores declaraciones, en las que había señalado que sería el primero en pedir perdón si se confirmaban las acusaciones contra Rivas.

En este punto, el senador respondió: “Sí, y vamos a pedir disculpas”, aunque no precisó quiénes deberían asumir esa responsabilidad ni en qué términos se realizaría el eventual pedido.

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Finalmente, Ovelar insistió en su postura de prudencia y se disculpó nuevamente por no querer profundizar sobre la situación.

“Te pido disculpas”, expresó el senador para concluir la entrevista.