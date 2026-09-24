Crisis en HC: Centurión cuestiona peleas en Honor Colorado y pide a disidentes dejar de lado los “egos”

“Honor Colorado es tan grande que hasta ya nos estamos arañando entre nosotros, para no decir peleando”, había dicho ayer el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), aunque lo que motivó la reacción de disidentes como el diputado Daniel Centurión (ANR; Añeteté), fue que luego acotó que “probablemente Arnoldo Wiens se levanta, se mira al espejo y se pelea consigo mismo, lo mismo hace Hugo Velázquez porque no tienen contrarios (en la disidencia)”.

“La disidencia hoy está concentrada en las elecciones del 4 de octubre, las elecciones municipales, y a partir del 5 estamos conversando. Vamos a hacer una gran unidad dentro de la disidencia (...) y estoy seguro de que en las próximas elecciones nacionales, vamos a llegar con una capacidad cierta de vencer al oficialismo”, respondió Centurión.

Incluso, dijo que es Honor Colorado el que debe pedir perdón a la dirigencia de base colorada a nivel país por distraer los esfuerzos, que deberían estar volcados en las municipales del 4 de octubre, pero ellos se están peleando por la chapa de Honor Colorado para el 2028.

“Existe una discordia interna que solamente le interesa a Honor Colorado, por eso yo lamento mucho que esto venga a ocurrir ahora. Antes que tirar algún tipo de ataque o descalificativo de parte de algunos miembros de Honor Colorado hacia la disidencia, lo que tienen que hacer es hacer un mea culpa y pedir disculpas a la dirigencia partidaria a nivel nacional por estar distrayéndose en estas cuestiones intestinas de HC”, remarcó Centurión.

Remarcó que la supuesta pelea en Honor Colorado no es tal, ya que es mentira que exista un “peñismo”, ya que “Santiago Peña no tiene las mínimas posibilidades de generar un liderazgo ni de tener una identidad”.

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Esto, ya que lo que podría considerarse un “peñismo” es solamente un grupo que lo elogia por “tener el poder para manejar las prebendas, las canonjías y los negocios con el Estado, y por el otro lado, está el cartismo ortodoxo” que jamás dejaría a Cartes.

Centurión llama al diálogo y dejar de lado los “egos” en el disidencia

Y precisamente hablando de “mea culpa”, lo hizo al interior de la disidencia, remarcando que las chances de hacer frente al oficialismo dependerá de la capacidad de unirse y dejar de lado los “egos”.

“Si la disidencia no se une evidentemente nos debilitamos tremendamente” y los “líderes (disidentes) tienen que entender eso, y dejar de lado sus egos, porque ahí también tenés emperadores y emperatrices, desmarcarse de su soberbia también algunos y sentarse a hablar sobre un proyecto país alternativo a lo que va a proponer Honor Colorado en las próximas elecciones”, sostuvo Centurión.

El mismo hizo referencia tanto a su movimiento Colorado Añeteté, encabezado por Mario Abdo Benítez; como a Fuerza Republicana, liderada por Hugo “Toro” Velázquez y a Causa Republicana de la senadora Lilian Samaniego.