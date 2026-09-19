Seccionalero minimiza la crisis en Honor Colorado: “Si es el Pato Donald igual va a ganar”

El presidente de la Seccional Colorada N° 23, Víctor Hugo “Chapu” Fernández (ANR, HC) dijo que desde las bases partidarias están tratando de disociarse de la pelea en Honor Colorado, enfocándose en las elecciones municipales del 4 de octubre y finalmente creyendo que la estructura de la ANR, les permitirá ganar hasta con un “Pato Donald”:

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“Tratamos de abstraernos de todo lo que está pasando y enfocarnos en lo que son las elecciones. No nos afecta mucho en ese sentido esta situación”, dijo “Chapu” Fernández sobre la crisis desatada en el interior de HC esta semana.

Según el seccionalero, la estrategia de ellos sería ignorar hasta que pasen las elecciones del 4 de octubre la grieta generada luego de que el presidente de la ANR, Horacio Cartes, ratificara que la dupla de Alliana para el 2028 sería el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja (ANR, HC), lo que hizo reaccionar al vicepresidente diciendo estar cansado de la imposición y ratificando que él definirá a su dupla, salvo que le quiten la chapa.

Sostuvo que esta pelea es un “tema que no se puede dejar de hablar, pero no es nuestra prioridad en este momento en este tramo final de las elecciones, (la disputa interna), no es nuestra prioridad en las bases”, afirmó.

Precisamente referentes de Capital, como el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté), dijeron temer que la pelea en el cartismo (del cual no forma parte) afecte las chances de la ANR en las próximas elecciones municipales, bajo la premisa de que ellos si se están sometiendo al “Todos somos 1″ y trabajando por el candidato colorado.

El mismo remarcó que para ellos no es un inconveniente quién finalmente sea electo para acompañar a Alliana, ya que ellos son “hombres de partido y hombres de equipo”, es decir, dando a entender que acatan las decisiones de la superioridad.

“Los tres candidatos son de quilates para nosotros. Los tres candidatos tienen el bagaje político, tienen ya la experiencia y el éxito electoral en cada una de sus localidades”, refirió, haciendo referencia a los nombres que se barajan para acompañar a Alliana.

En realidad son cuatro los nombres que suenan, el de Juan Carlos Baruja; el del presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa; el del Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y más recientemente -citado por el propio Alliana- el ministro de Industria, Marcos Riquelme.

Finalmente, también ratificó que una vieja frase del difunto caudillo colorado Argaña, decía que el candidato puede ser “Pato Donald o Ñakyra Pire” (cascarón vacío de cigarra), que con la estructura del Partido Colorado igual ganaría.

“Nosotros somos un partido democrático en el que elegimos y debatimos; no lo hacemos entre cuatro paredes como hacen otros movimientos y ahí está nuestra fortaleza. Y bueno, si es el Pato Donald igual va a ganar porque somos organizados, debatimos y hacemos internas y del otro lado no hay eso”, afirmó.