Gobernador cartista dice que ataques desde Senado tienen trasfondo electoral

El senador Carlos Núñez Agüero (ANR-HC) acusó a los gobernadores de malversar fondos públicos y planteó incluso la posibilidad de reducir los recursos destinados a las instituciones departamentales en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión dentro del cartismo, donde distintos sectores ya comienzan a posicionarse de cara a la definición de la candidatura a la vicepresidencia para las elecciones generales de 2028.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, respondió a las acusaciones realizadas por Núñez Agüero y apuntó que estas responden a un objetivo político-electoral.

Declaraciones buscan debilitar a posibles rivales

Según el jefe departamental, las críticas apuntan principalmente a figuras que podrían disputar espacios de poder dentro del movimiento Honor Colorado en los próximos años.

“Núñez está haciendo una declaración 100% con interés electoral en contra de sus posibles rivales porque la senaduría se va a racionalizar en las próximas internas del 2027 y están complicadas las chances de varios senadores”, sostuvo.

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Ratifican apoyo a Cartes, pero reclaman participación

Así también, Soto aseguró que los gobernadores mantienen respeto por el liderazgo del presidente de la ANR, Horacio Cartes, aunque advirtió que buscan tener un papel más activo dentro de las decisiones políticas del movimiento.

“Le respetamos a Cartes, pero no queremos ser compañeros testimoniales”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la intención de los gobernadores es fortalecer la estructura partidaria mediante el diálogo y la construcción de consensos, sin cuestionar la conducción política del exmandatario.

“No ponemos nunca en tela de juicio el liderazgo de Cartes”, remarcó.

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Niega una conspiración contra Honor Colorado

El gobernador de Caaguazú también rechazó las versiones que vinculan la resistencia a determinadas candidaturas con un intento de fragmentar el cartismo.

Según explicó, el debate interno no responde a cuestiones personales ni a una estrategia para debilitar a Honor Colorado, sino a la preocupación de varios dirigentes sobre las mejores condiciones para afrontar los próximos comicios generales.

Advierte sobre sectores que generan divisiones

Soto señaló, además, que existen actores políticos que estarían promoviendo enfrentamientos dentro del movimiento cartista.

Afirmó que algunos sectores están “dinamitando” la unidad interna e “instigando” al propio Cartes, en referencia a las disputas que se desarrollan alrededor de la definición de futuras candidaturas.

Cesarito Sosa mantiene su aspiración a vicepresidencia

Por otra parte, Soto confirmó que el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, continúa interesado en convertirse en el precandidato a vicepresidente dentro del oficialismo.

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El nombre de Sosa figura entre los dirigentes mencionados para acompañar una eventual candidatura presidencial de Pedro Alliana. Otro de los nombres que suena internamente en el cartismo es el del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

En paralelo, Cartes adelantó en un acto electoral que el precandidato a vicepresidente será el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, lo que desató una crisis interna en Honor Colorado.