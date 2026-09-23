Chapa de HC para el 2028: César Sosa no cede en su intención de ser precandidato

En entrevista con ABC Cardinal, el gobernador de Guairá, César Sosa, se refirió a la tensión generada en el oficialismo tras la “unción” de Juan Carlos Baruja por parte del titular de la ANR, Horacio Cartes, para acompañar a Pedro Alliana en la chapa del 2028. Sosa confirmó que sigue firme en su postura de representar a los gobernadores dentro de la interna.

“El político que te dice que no quiere ser presidente o vicepresidente te va a mentir”, expresó al ser consultado sobre su interés en el cargo. En esa línea, añadió que todos deben ser tenidos en cuenta dentro del partido antes de llegar a una conclusión.

“El Partido Colorado es un partido que tiene ideas y plan de trabajo (…) Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Escuchar a todos los colorados. Todos son importantes. El sector de los diputados, el sector de los senadores, el sector de los gobernadores, presidentes de seccionales, miembros de seccionales, ciudadanía en general. Y bueno, hoy estamos nosotros en esa faceta”, expresó.

Lea más: Crisis en HC: Latorre y otros “princesos” responden a Alliana

Respecto a la reunión realizada con otros gobernadores en Mburuvicha Róga, Sosa señaló que el mensaje central del oficialismo debe ser la unidad con miras a los comicios municipales.

“El mensaje fue claro y contundente: de salir a trabajar por la Lista 1, que el 4 de octubre ganemos la mayor cantidad de municipios posible para que realmente sea una de las principales bases para lo que va a ser el 2028”, enfatizó. Sostuvo además que “muchos están un poco pensando en el 2028, pero están descuidando lo que va a ser el 2026”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En relación con las declaraciones del senador Antonio Barrios, quien dio por sentada la chapa Alliana-Baruja por decisión de Cartes, Sosa manifestó su respeto hacia el titular del partido, pero remarcó que el candidato final debe nacer del consenso de todos los sectores.

“Él lo que manifiesta es la preferencia del presidente del partido y líder del movimiento hacia una persona. Y nosotros estamos trabajando y dialogando con todos”, indicó.

Además del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, los otros nombres que suenan para acompañar a Pedro Alliana son: Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, y Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio.

“Si me preguntás si tengo alguna preferencia, no tengo ninguna preferencia, sino que la gente decida. Y bueno, estamos trabajando en eso, dialogando con todos. Todos están preparados para ocupar el cargo, pero tendremos que sentarnos a hablar con todos”, dijo.

“Cambiaron los tiempos”

Al ser consultado sobre comentarios vertidos por sectores que señalan su falta de trayectoria, como los dichos del senador Silvio “Beto” Ovelar respecto a los años de militancia requeridos, el gobernador expresó: “Cambiaron los tiempos. Esa es mi respuesta a toda esa pregunta”, acotó.

Finalmente, Sosa insistió en que la definición de la chapa debe darse mediante el diálogo tras los comicios municipales. “Nosotros necesitamos dialogar con todos y poder llegar a un gran consenso para tener una gran victoria”, concluyó.

Lea más: ¿Se gesta el “Peñismo” como respuesta a la crisis en Honor Colorado? Esto dice el senador Silvio Ovelar