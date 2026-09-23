Cartista Gamarra niega que exista el “peñismo” y ratifica que Cartes es palabra mayor

El diputado cartista Rodrigo Gamarra (ANR, HC) dijo desconocer cualquier intención de creación de un “peñismo” o movimiento que responda directamente a Santiago Peña por fuera del cartismo, y ratificó que Horacio Cartes es el máximo líder" y que su opinión es la más importante.

“Horacio Cartes el líder más importante que tiene el Partido Colorado y el movimiento con Honor Colorado. Es un líder realmente que se ocupa de las bases, un líder que hoy le da estabilidad al gobierno de Santiago Peña”, dijo Gamarra.

Al ser consultado sobre la posibilidad o intento al menos de dividir el cartismo para crear un movimiento “peñista” sostuvo: “Yo no conozco, yo conozco Honor Colorado donde estamos todos”.

El mismo dejó entrever su clara inclinación a favor de Cartes, recordando por segunda ocasión que es el principal líder y “parte importante del soporte del gobierno de Santiago Peña”, pero sobre todo, al enfatizar que su opinión en las más importante de todas.

“Yo creo que siempre lo que diga el líder es la decisión más importante que se puede escuchar y hay que tomarlo siempre con mucha importancia”, afirmó.

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Al respecto, se le señaló que esto deja una dicotomía aparentemente insalvable respecto a la chapa; ya que solo hay dos caminos aparentes: 1) que se termine confirmando que la dupla de Pedro Alliana será el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, tal como dispuso Cartes y dejando al presidenciable como un pusilánime; o bien, 2) que Alliana desobedezca a Cartes y concrete un quiebre.

Ante esto, se limitó a decir que espera que no haya ninguna división y que cree que Cartes y Alliana están manteniendo conversaciones privadas y que está “seguro que va a llegar a buen puerto y que vamos a estar todos juntos”.

Finalmente, también evitó polemizar sobre los dichos como el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), que le sacó enrostró su “experiencia” al también cartista -pero más afín a Peña- el presidente del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César “Cesarito” Sosa.

“Cesarito está en su primer periodo como gobernador; yo llegué a ese cargo en 1998 y sigo jugando en primera división. Cuando tenga 30 años de carrera, pensaremos de otra manera. Con los años, uno evalúa las cosas con mayor racionalidad”, había dicho Ovelar, que no hace mucho tuvo una disputa personal con los diputados cartistas.

Ante esto, Gamarra se limitó a decir: “Los senadores siempre tienen sus frases particulares, para referirse inclusive a veces a los miembros de la Cámara Baja, pero opiniones de ellos”, dijo chuleando el conflicto.