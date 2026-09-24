“No vendan sus votos”, el pedido de Mons. Escobar en su despedida del Chaco

En la mañana de este jueves se realizó la misa por el 28 aniversario de la consagración de la Catedral de esta comunidad chaqueña. La celebración fue presidida por el nombrado obispo auxiliar de Asunción, monseñor Gabriel Escobar, quien se despidió oficialmente del Vicariato Apostólico del Chaco, donde desarrolló su misión pastoral durante 13 años.

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En la oportunidad, el religioso agradeció a los pobladores de estas lejanas comunidades chaqueñas por las enseñanzas que, según dijo, recibió de ellos durante todo este tiempo. Afirmó que pudo observar en cada familia una fe sencilla, recta y hospitalaria.

El obispo sostuvo, además, que conoció verdaderas lecciones de dignidad y resistencia de parte de los hermanos de las comunidades indígenas. Dijo estar conmovido por la manera en que sostienen la caridad y la oración comunitaria, teniendo en cuenta que en varias ocasiones pasan largas semanas sin la presencia física de algún sacerdote o religiosa.

“Ustedes, los más pobres y necesitados, han sido mis verdaderos maestros del Evangelio”, expresó. Dijo que puede marcharse contento y enriquecido por esa calidez y resiliencia, que consideró dignas de admirar e imitar.

Un Chaco que clama justicia

El obispo dijo que en varias ocasiones se tuvo que gritar con fuerza para denunciar las injusticias sociales: “Ya ovaléma” (ya basta). Señaló que esta situación puede observarse hacia los paraguayos que hacen patria en estas partes del país y sostuvo que el Padre Dios nos creó para que todos seamos felices y no solamente algunos privilegiados.

“Todos tenemos derecho a vivir con dignidad”, afirmó. Mencionó entre las necesidades básicas el acceso a tierras propias, una casa digna, caminos de todo tiempo, agua potable, electrificación estable, trabajo para todos y una atención de salud adecuada, con medicamentos y profesionales especialistas en los hospitales.

No vendan sus votos

Escobar pidió a las personas “no vender sus votos”, porque, además de considerarlo un pecado mortal, señaló que con esta práctica se está hipotecando el futuro de cada uno y, de manera especial, el de los hijos.

También recordó que quienes ingresan al servicio público deben hacerlo para servir al pueblo y no para obtener beneficios personales.

“Sigan cuidando la salud de Don Pueblo”, exhortó el religioso. Pidió además no dejar de custodiar y exigir transparencia sobre aquello que pertenece al pueblo, como el destino de los fondos públicos, que deben ser utilizados para obras sociales, entre ellas el equipamiento de los hospitales de la zona y la construcción de caminos de todo tiempo.

El pueblo en primer lugar

El obispo recordó que se debe poner al pueblo y al bien común por encima de cualquier disputa política, ideológica o interés particular, por lo que consideró necesario superar las divisiones sociales.

“Se debe evitar la politiquería”, sostuvo, al señalar que las divisiones partidarias solo fragmentan los hogares, mientras que permanece para siempre el mandato del amor al prójimo.

“Procuren mantener la unidad basada en los valores cristianos”, pidió el obispo.

Consagración de la Catedral

El obispo recordó el 28 aniversario de la consagración de esta Catedral, que fue consagrada por el entonces monseñor Zacarías Ortiz, hoy fallecido, quien durante varios años estuvo al frente del Vicariato Apostólico del Chaco.

La misa, señaló el obispo, reúne a la comunidad en la solemnidad de la consagración de esta imponente Catedral dedicada a María Auxiliadora. Explicó que esta celebración hace presente la respuesta del hombre al llamado de Dios para contar con un espacio donde las personas, llamadas a la comunión y al diálogo filial con el Creador, tengan un lugar de encuentro sagrado.

“La Catedral es el principal lugar donde el Señor nos llama, nos acoge, nos enseña y nos bendice. Es, además, la morada y el signo de la Iglesia encabezada por el obispo. No somos solamente católicos de una parroquia determinada; somos católicos de una Iglesia universal”, refirió.

Despedida

Tras una serie de visitas a las diversas comunidades de la zona, donde el obispo se fue despidiendo, la realizada en la mañana de este jueves fue la despedida oficial.

El próximo domingo 27, en la Catedral Metropolitana de Asunción, monseñor Gabriel Escobar asumirá el cargo de obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción.

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Numerosas delegaciones de diferentes parroquias del Vicariato llegaron hasta Fuerte Olimpo para participar de esta despedida del obispo. También estuvieron presentes autoridades de la zona.

Monseñor Escobar recibió diversas menciones conmemorativas de instituciones de la zona por los años de servicio apostólico que desarrolló durante más de una década en el Vicariato Apostólico del Chaco, jurisdicción que abarca todo el departamento de Alto Paraguay y la comunidad de Puerto Pinasco, en el departamento de Presidente Hayes.