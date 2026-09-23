Antonio Barrios ratifica la dupla Alliana-Baruja y niega crisis en Honor Colorado

Ante la consulta sobre la chapa para las elecciones presidenciales 2028, el senador cartista Antonio “Tony” Barrios fue enfático en señalar que la disposición realizada por el titular del partido, Horacio Cartes, continúa vigente.

Barrios aseveró que la dupla conformada por Pedro Alliana para la Presidencia y el actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, para la Vicepresidencia, representa la propuesta del movimiento oficialista.

“El presidente ha elegido a ambos candidatos, tanto a Alliana como a Baruja. Seguimos nosotros con esa línea, no hay absolutamente ningún cambio”, remarcó el parlamentario. Acotó que la situación pasa por “convencer” a Alliana de aceptar a Baruja como su acompañante.

Respecto a versiones sobre la intención del Poder Ejecutivo de impulsar otros perfiles técnicos, como la posible inclusión de Marco Riquelme, Barrios indicó que no le consta que existan planteamientos en ese sentido y que desconoce tales negociaciones.

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Desconoce la existencia del “peñismo” o “allianismo”

Al ser abordado sobre supuestos quiebres en la estructura del movimiento, Barrios rechazó que Honor Colorado atraviese una crisis profunda. Afirmó que, tras el desarrollo de los comicios municipales -previstos para llevarse a cabo en 11 días-, la dirigencia se sentará a dialogar para solucionar los temas pendientes.

De igual forma, el senador minimizó las especulaciones sobre el surgimiento de nuevas corrientes como el “peñismo” o el “allianismo”, o que gobernadores y diputados busquen conformar un bloque independiente. Según Barrios, los propios gobernadores han ratificado su pertenencia a Honor Colorado y su reconocimiento a Horacio Cartes como líder del sector.

Asimismo, desmintió que existan planes de achicar el Comando Nacional del movimiento o que el verticalismo interno se haya roto.

“El movimiento Honor Colorado está cada vez más firme y fuerte”, refirió.

Cartismo descarta apoyar un juicio político a Santiago Peña

En otro momento, Barrios se pronunció sobre las advertencias formuladas desde la disidencia y la oposición respecto a un eventual juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, condicionado a los informes del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre finanzas públicas.

El legislador calificó tales declaraciones como recursos políticos para buscar popularidad y descartó de manera categórica que Honor Colorado respalde una medida de esa índole.

“No apoyaríamos. ¿Por qué vamos a sacarle al presidente que nosotros pusimos?”, cuestionó y añadió que si se detectan irregularidades administrativas, estas deben corregirse por las vías correspondientes sin necesidad de acudir a un juicio político.

Apoyo financiero clave para el sistema de salud

El senador Barrios, ministro de Salud durante el gobierno de Cartes, abordó la situación del sistema sanitario tras la designación de Isaías Fretes, expresidente del IPS, como titular de la cartera sanitaria.

Expresó que existen expectativas de regularización, pero aclaró que la gestión no dependerá únicamente de la figura de la cabeza saliente o entrante, sino del respaldo económico que brinde el Poder Ejecutivo.

“Estamos con mucha esperanza que las cosas se normalicen, que exista realmente una voluntad política de parte del Ejecutivo”, sostuvo.

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En ese sentido, enfatizó que la falta de disponibilidad presupuestaria y de certificados de disponibilidad presupuestaria (CDP) frena las licitaciones de medicamentos e insumos, por lo que instó a dar un fuerte apoyo financiero a la cartera de Salud Pública para saldar deudas y garantizar la provisión a la ciudadanía.