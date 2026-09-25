Caso Hernán Rivas: “Claro que tenemos vergüenza”, admite Natalicio Chase tras condena

Tras la condena en el caso de Hernán Rivas, el senador Natalicio Chase se refirió a la crisis política desatada en el Congreso y admitió abiertamente la responsabilidad institucional del cuerpo legislativo en su nombramiento.

Al ser consultado sobre si se consideraba estafado, tal como manifestaron otros colegas suyos, el legislador fue tajante en rechazar el término: “Yo no quiero usar esa palabra estafado, eso es sacarle el culo a la jeringa. Yo creo que somos responsables de la designación como Senado del error que se cometió y bueno, y tenemos que corregir el sistema de evaluación para las próximas designaciones”.

Sobre el impacto de este episodio en la imagen del Congreso y la sensación interna, Chase reconoció: “Claro que tenemos vergüenza. Nosotros somos partícipes de esa designación, ¿verdad?“.

A renglón seguido amplió: “Como Senado tenemos una responsabilidad y a partir de ahora yo creo que va a ser urgente la modificación del reglamento de la Cámara de Senadores para que prevea métodos de verificación en la designación de los cargos que representan al Senado”.

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El senador adelantó que buscarán coordinar con las comisiones de Legislación y Constitucional para endurecer los filtros de control: “Vamos a pedir a la Comisión de Legislación y Constitucional que nos ayuden para ver cómo se puede modificar el reglamento para que esa verificación de la designación de los próximos representantes a los cuerpos colegiados del Senado se hagan con todo el rigor”.

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Asimismo, consultado sobre si el propio Rivas o el partido debían tomar medidas adicionales, Chase acotó que la responsabilidad penal por el contenido falso del título recae exclusivamente en el afectado, mientras que el análisis partidario quedará en manos de las autoridades de la nucleación política.

También valoró la labor judicial, instando a que la investigación continúe profundizando en las instituciones y firmas que avalaron el documento original.