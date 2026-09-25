Liberal desafía a cartistas de Luque y hará evento en plaza

El pasado martes siete concejales cartistas aprobaron una autoritaria ordenanza que restringe actos partidarios en espacios públicos municipales, afectando directamente al intendentable liberal Manuel Achucarro, cuyo cierre de campaña está pactado para este domingo en la plaza Mariscal Francisco Solano López.

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El liberal indicó que una ordenanza no puede estar por sobre el derecho constitucional de la libertad de reunirse en espacios públicos, por lo cual su acto de cierre de campaña sigue en pie y se realizará tal cual estaba previsto en la plaza central de Luque.

La autoritaria ordenanza fue impulsada por los concejales cartistas Diego Romero, quien está imputado por una presunta tragada en la Cooperativa de Luque; el ex hurrero de OGD Justo Ramón Servín; y Arnaldo Baeza, este último busca su reelección en el cargo y tiene varios antecedentes de actos violentos.

Piden veto total a Echeverría

Por otro lado, los miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque presentaron una nota a la intendencia municipal en la que solicitan al intendente cartista Carlos Echeverría el veto total de la autoritaria ordenanza.

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La organización civil ataca directamente el artículo 3 de la ordenanza aprobada a “tambor batiente” por los ediles cartistas, en el que se establece “que prohíbe la utilización organizada de espacios públicos municipales para actos de lanzamiento, cierre o presentación de candidaturas, además de mítines o concentraciones partidarias con instalación de escenarios, tarimas o estructuras similares.

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La Contraloría Ciudadana Luqueña argumenta que la ordenanza atenta directamente contra varios artículos de la Constitución Nacional, por lo cual pide el veto total.

Hasta esta tarde, el intendente Carlos Echeverría no se pronunció al respecto de la iniciativa de sus correligionarios cartistas.