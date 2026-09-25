Luis Bello prometió “plus” a funcionarios, pero adeuda G. 36.000 millones a la Caja de Jubilados

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), una semana antes de las elecciones municipales, firmó un contrato colectivo con tres sindicatos de funcionarios en el que prometía varios beneficios y mejoras salariales.

Esta situación fue tomada por el sector opositor como un acto meramente proselitista para “asegurar” los votos de los funcionarios a favor del intendentable Camilo Pérez (ANR-HC).

Mientras Luis Bello promete plus salarial, no honra la millonaria deuda que la Municipalidad de Asunción tiene con la Caja Municipal de Jubilaciones. La comuna capitalina se mantiene entre las instituciones más morosas con la entidad jubilatoria.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal informó que al cierre del viernes la deuda global que tienen las municipalidades con la institución es de G. 52.945.172.300. Esta suma supera casi cuatro veces el compromiso pendiente de pago que tiene la CJPPM con los jubilados.

Lea más: Municipalidad de Asunción: “Si no hay plata, no se paga”, dice el director jurídico sobre el acuerdo con los sindicatos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se paga deuda histórica a la Caja

El comunicado de la Caja Municipal de Jubilaciones también aclara que la Municipalidad de Asunción se encuentra al día, en la transferencia normal de sus aportes obrero-patronales.

Sin embargo, Luis Bello mantiene una deuda judicializada que asciende a G. 36.088.962.697, constituyéndose en el mayor monto adeudado dentro de esta categoría.

Lea más: ¿Otra caja paralela en la Municipalidad de Asunción?

Según la Caja de Jubilación Municipal, dicho monto se desglosa de la siguiente manera: saldo de capital G. 10.199.055.948, recargos G. 22.626.364.205 y honorarios profesionales G. 3.270.542.544.