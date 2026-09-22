¿Otra caja paralela en la Municipalidad de Asunción?

La diputada Johanna Ortega manifestó en sesión de la Cámara Baja que fue hasta el Centro Municipal de Promoción Empresarial (CEMUPE), ubicado en Sajonia, tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en el cobro de cursos y alquileres de oficinas.

Lea más: Caja paralela: Asunción no puede seguir operando bajo los códigos de “la cosa nostra”

Agregó que la intervención fue acompañada por un escribano público, encargado de dejar constancia de lo observado. Ortega anunció que presentará un pedido de informes al intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), ante el indicio de otra “caja paralela”.

Según indicó la parlamentaria, el cobro de dinero sería por cursos, talleres y alquileres del CEMUPE y presuntamente no estaría ingresando a las arcas municipales en detrimento de los contribuyentes.

Dijo que una de las funcionarias daba los datos de su cuenta bancaria a los alumnos para hacer los pagos y que como respaldo, fueron entregados recibos comunes de dinero que no permiten verificar por sí mismos la trazabilidad del pago hasta el sistema municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Johanna Ortega indicó que la directora de la institución, Larissa Benítez no negó la entrega de estos recibos, tampoco las transferencias a la cuenta de la funcionaria.

Al respecto, la funcionaria indicó que ese siempre fue el procedimiento para el cobro y que se utiliza el alias y la cuenta personal porque no tienen una boca de cobranzas en el centro municipal y que supuestamente, todo lo recaudado se hace en un solo pago a la comuna. Con esto no se garantiza la trazabilidad del dinero municipal.

¿Donde termina el dinero?

La parlamentaria se preguntó dónde termina el dinero de la Municipalidad de Asunción si no se emiten las facturas legales.

Agregó que la Municipalidad cuenta con rubros específicos para registrar recursos generados por el CEMUPE. El presupuesto municipal identifica el código 1480, “Alquileres CEMUPE”, y antecedentes presupuestarios municipales registran además el 1150, “Aranceles, Matrícula, Asesoría (CEMUPE)”. Estos ingresos deben incorporarse al Sistema de Recaudaciones (SIREC).

Lea más: Mafia del asfalto en Asunción: interventor confirma irregularidades y pide auditoría en Vialidad

Las reglas tampoco son discrecionales. La Ordenanza General de Tributos Municipales N.º 198/25, vigente para 2026, establece que las oficinas del CEMUPE son para emprendedores seleccionados, tienen aproximadamente 20 m² y pueden alquilarse por un máximo de 24 meses, sin derecho a prolongar el contrato.

Sin embargo, Ortega manifestó que consultando a los locatarios, muchos están más de diez años en el sitio y que la factura entregada en concepto de alquiler tampoco era un documento válido, según señalaron los mismos locadores.

En cuanto a los cursos, indicó la parlamentaria que existen antecedentes de cooperación de la Municipalidad con el Ministerio de Trabajo para desarrollar formación técnica a través del SNPP y SINAFOCAL, utilizando al propio CEMUPE como espacio de capacitación.

Sin embargo, hay varios cursos y talleres con aranceles de entre G. 50.000 y G. 100.000 y, según los datos que recabó la diputada, los instructores son seleccionados por las empresas particulares con las que también se hacen convenios.

Supuestamente, el 50 % de lo recaudado es para el pago de los docentes y, el saldo queda para el centro.

La semana pasada también se había denunciado una recaudación paralela en la Dirección de Defensa del Consumidor ante el pleno de Diputados.