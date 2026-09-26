Torín y veto a la ley de radiólogos: los temas centrales de la sesión de Diputados

La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), se reunirá este martes 29 de setiembre a partir de las 09:00 en sesión ordinaria. El orden del día contempla un total de 16 puntos, entre los que destaca por su peculiaridad la definición del proyecto de ley que declara la corrida de toros o “torín” como patrimonio cultural, figurando en el punto número 7 del temario.

Lea más: Patrimonio cultural: Fiesta patronal si, Corrida de toros no

Las comisiones asesoras recomendaron al pleno aceptar la ratificación de la versión dictaminada por la Cámara de Senadores, la cual cuenta con el respaldo de la Asociación de Toreros. Según explicaron miembros de este gremio, el objetivo central es lograr que la actividad sea reconocida oficialmente como un patrimonio cultural y no quede catalogada simplemente como una “fiesta popular”, propuesta que surgió tras las modificaciones aplicadas al texto.

En Diputados insistirán en declarar patrimonio cultural las fiestas patronales en reemplazo de las corridas de toros (torín). El argumento principal se sustenta en las fuertes críticas de la Dirección Nacional Defensa Animal y organizaciones “animaleras” a la propuesta sobre el torín.

¿Qué se debatirá sobre la ley del torín y los derechos de los toreros en Paraguay?

Asimismo, desde la organización confirmaron que el proyecto busca fijar el 5 de noviembre como el “Día del Torero Paraguayo”, otra disposición que había sido modificada o dejada prácticamente sin efecto en instancias previas. “En Diputados nos dejaron sin nada”, sentenciaron representantes del sector.

Los impulsores de la iniciativa señalan que la regulación busca proteger el espectáculo y evitar el impacto económico negativo sobre los trabajadores de esta cadena. A su vez, argumentan que la actividad no constituye maltrato animal, ya que el torín en Paraguay —a diferencia de las corridas en Europa y otros países— consiste en un espectáculo acrobático donde se respeta la integridad de los animales.

Lea el orden del Día

¿Por qué el Ejecutivo vetó la ley de trabajo de los radiólogos?

En el punto número 8 del orden del día, el pleno debe estudiar el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley que regula la profesión de los radiólogos.

Lea más: Ejecutivo veta parcialmente proyecto de ley que regula el ejercicio profesional de la radiología

El presidente de la República, Santiago Peña, objetó la norma sancionada en el Congreso por oponerse a la reducción de la carga horaria en los turnos, al incremento del descanso por exposición a radiaciones y a las condiciones del régimen de jubilación ordinaria aprobadas por los legisladores. Cabe recordar que la Cámara de Senadores ya aceptó dicha objeción parcial.

¿Cómo busca el proyecto de ley regular los parques de diversiones?

Por otra parte, en el punto 14 del temario se analizará el proyecto de ley “Que establece normativas para la instalación y funcionamiento de los parques de diversiones y atractivos o dispositivos de entretenimiento en la República del Paraguay”, iniciativa presentada por la diputada opositora Leidy Galeano.

El debate recobró vigencia luego de que la Municipalidad de Asunción dispusiera, desde el pasado 2 de setiembre, la suspensión inmediata de las actividades de los juegos mecánicos del parque “City Park” en la Costanera, tras detectarse que operaban presuntamente sin la habilitación correspondiente y exponiendo a las familias a riesgos operativos.

¿Qué exigencias de seguridad impondrán a los parques de atracciones?

La propuesta legislativa fundamenta la necesidad de contar con un marco legal unificado que regule la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento preventivo de este tipo de infraestructuras de entretenimiento. Si bien existen comunas con regulaciones locales, estas varían entre distritos, por lo que se busca fijar estándares homogéneos de seguridad para la protección de los asistentes, en su mayoría niños y niñas.

Finalmente, el marco normativo proyectado plantea involucrar a los municipios como autoridades de ordenamiento territorial, así como a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) en calidad de órgano regulador de ámbito nacional. La proyectista fundamentó el pedido recordando accidentes ocurridos en distintos recintos de entretenimiento, entre ellos el registrado un año atrás en la Expo Canindeyú.