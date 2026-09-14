Patrimonio cultural: Fiesta patronal si, Corrida de toros no

La Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA), recomendó que en plenaria se ratifiquen las modificaciones que se habían introducido al proyecto de ley “Que declara patrimonio tradicional y cultural del Paraguay a la corrida de toros (Torín)”.

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La iniciativa, impulsada por la Cámara de Senadores, pretende que las corridas de toros sean declaradas “patrimonio cultural”. Sin embargo, la propia Dirección Nacional de Defensa Animal se pronunció en contra.

Entre las modificaciones que introdujo Diputados estuvo declarar “patrimonio cultural” las fiestas patronales y no las corridas de toros. Sin embargo, no contaron con la aceptación de los senadores, quienes insistieron en su versión original.

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De esta manera, el proyecto se encuentra actualmente en su cuarto y último trámite constitucional, instancia en la que la plenaria de Diputados deberá definir su redacción final.

En Diputados se necesita una mayoría absoluta de dos tercios, es decir 53 votos. Si los diputados logran los votos, el proyecto queda sancionado con la declaración de fiestas patronales y se remitiría al Poder Ejecutivo.

Argumentos en Diputados

El proyecto sufrió modificaciones sustanciales respecto a su versión del Senado. Entre ellas, se propuso ampliar el alcance de la declaración patrimonial para abarcar, de manera más general, los festejos populares vinculados a las fiestas patronales celebradas en todo el país, apartándose así de la mención específica y exclusiva al torín.

Con este cambio se buscó zanjar los acalorados debates generados en torno al bienestar animal y a las objeciones planteadas por organizaciones protectoras de animales, que cuestionaron el reconocimiento patrimonial de una práctica que involucra el uso de toros en espectáculos populares.

Mientras tanto, los toreros defienden la iniciativa, alegando que no hay maltrato animal. No obstante, hubo espectáculos en los que se colocaron antorchas en los cuernos del animal, incluso se forzaba la caída del toro debido a los lazos.

Asimismo, los diputados eliminaron del texto la instauración del Día Nacional del Torero el 1 de noviembre, disposición que había sido incluida por los senadores.

La supresión de este artículo buscó evitar posibles contradicciones con la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.