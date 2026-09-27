ABC abre al público los 1.311 votos de Hernán Rivas en el JEM

ABC Color pone a disposición de la ciudadanía desde hoy el especial del Caso Hernán Rivas, un micrositio que reúne las 1.311 resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en las que votó Hernán David Rivas entre junio de 2020 y octubre de 2023. El exsenador fue condenado el 24 de septiembre último a ocho años de prisión por su título falso de abogado.

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Cada una de las resoluciones fue analizada. El sitio identifica un total de 54 decisiones en las que el voto de Rivas definió el resultado. En 28 de ellas su voto completó la mayoría que exige la ley. En las otras 26 votó en contra de una sanción, un enjuiciamiento o una suspensión que se quedó a un voto de aprobarse.

Entre las decisivas figuran cuatro remociones de magistrados en las que él fue el quinto voto necesario. Otras tres decisiones que dependieron de su voto constan sólo en las actas de sesión, sin contar aún con la resolución publicada.

Cada caso tiene una ficha propia. En ella se ve qué resolvió el Jurado, cómo votó cada miembro, en qué página de la resolución consta cada voto, qué ley se aplicó y cuántos votos exigía. La ficha enlaza el PDF original publicado por el JEM y una copia con texto buscable.

<b>Cómo funciona</b>

La página principal del micrositio presenta un recuento de números sobre el análisis realizado y una cronología que va de la designación de Rivas por la Cámara de Diputados, el 3 de junio de 2020, a su condena.

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La sección de casos críticos reúne las decisiones que dependieron de su voto, las votaciones en que quedó en minoría y las que se adoptaron sin la mayoría legal.

La sección Cómo votaba muestra a quiénes juzgó y cómo fundaba sus decisiones. Con el voto de Hernán Rivas se enjuició a 142 personas: 103 magistrados y 39 fiscales. En el 96 % de las resoluciones no escribió un voto propio, sino que adhirió al de otro miembro.

El buscador permite recorrer las 1.349 intervenciones de Rivas en el Jurado, entre resoluciones y decisiones que constan en actas, por texto, tipo, año y resultado, y filtrar las decisivas, los bloqueos, las disidencias y las votaciones divididas. La sección de metodología explica cómo se contó cada voto, qué mayoría exigía la Ley 3759 y cuál exige la Ley 6814, que la reemplazó en 2021.

<b>Las fuentes</b>

Las resoluciones, actas, expedientes y firmas provienen del JEM, de su buscador oficial y de pedidos de acceso a la información pública. Los proyectos de resolución y los dictámenes que la institución entregó por esa vía fueron publicados por AbogadoMau.com, sitio impulsado por el abogado Federico Legal y el ingeniero Luis Benítez, y se incorporaron tras verificarlos archivo por archivo contra los originales.

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La clasificación de los votos fue asistida con Claude, una herramienta de inteligencia artificial de la empresa Anthropic. El sitio aclara que ningún dato fue generado por esa herramienta: se usó para programar la lectura de los votos y para revisar los casos uno por uno.

La decisión sobre qué es relevante como la validación de criterios jurídicos quedó en manos de los periodistas y abogados consultados para el efecto.

El conjunto completo, con los documentos, sus textos y las tablas de votos, se publica con licencia libre para que otros medios, investigadores y abogados puedan reutilizarlo citando la fuente.

<b>El antecedente</b>

El micrositio del caso Hernán Rivas se inspira en el Buscador del Pueblo, uno de los proyectos de datos abiertos y periodismo más destacados de ABC. Lanzado el 23 de octubre de 2013, puso en línea los nombres y salarios de unos 80.000 funcionarios públicos.

En sus primeras 48 horas recibió cerca de 800 denuncias ciudadanas, y con el tiempo ayudó a destapar clanes familiares en el Estado, planilleros y casos como el de los llamados “caseros de oro”. En noviembre de 2014 la herramienta se renovó con datos de 246.531 funcionarios.

La lógica detrás de esta propuesta periodística es la misma: poner los documentos públicos al alcance de cualquiera y dejar que los ciudadanos controlen.