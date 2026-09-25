“Abogado mau”: así es el observatorio para repasar el caso de Hernán Rivas

Actualmente se encuentra disponible el sitio “abogadomau.com”, que funciona como un observatorio cívico referente a todo el caso del exsenador Hernán David Rivas Román, quien recibió ayer una condena de ocho años de cárcel por su título falso de abogado.

La iniciativa plantea recopilar todo el historial de decisiones tomadas por el colorado durante su gestión como integrante y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El portal incorpora un “buscador de votos” abierto que permite a cualquier usuario verificar las intervenciones, actas y dictámenes firmados por Rivas. Para estructurar este volumen de información, el proyecto, impulsado por el abogado Federico Legal y el ingeniero Luis Benítez, utilizó inteligencia artificial para procesar, clasificar y digitalizar expedientes públicos del JEM para que la ciudadanía pueda constatar cómo se dieron los votos en los procesos disciplinarios contra magistrados del país.

La importancia del portal también se fundamenta en la participación de Rivas en el órgano constitucional encargado de sancionar o remover a jueces y fiscales. Actualmente, hay sectores de la sociedad civil y del ámbito jurídico cuestionan la validez legal y ética de los fallos emitidos con él incluido.

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Verificación ciudadana de los datos

Al respecto, el ingeniero Luis Benítez -informático que encabeza el proyecto- confirmó que la idea nació a pedido del abogado Federico Legal con algunos documentos iniciales, pero él amplió el alcance descargando todos los expedientes públicos del JEM, incluyendo actas, dictámenes, órdenes del día y resoluciones.

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De momento, la plataforma historial cuenta cronológico de la cobertura por parte de la prensa, expedientes judiciales y estadísticas procesadas con inteligencia artificial. Por esto último, el experto reiteró que la IA puede generar imprecisiones, por lo que resaltó la importancia del control ciudadano para auditar los datos y alcanzar un nivel de precisión del 100%.

Para la colaboración ciudadana, el especialista anunció que pronto habilitarán un formulario de “contáctenos” vinculado al sistema de GitHub.

Con este mecanismo, cualquier usuario podrá enviar observaciones o aportar información, permitiendo así que el equipo informático valide los datos y aplique “correcciones en tiempo récord”, al igual que expandir considerablemente su “catálogo” de información disponible.

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