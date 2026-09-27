Rivas definió 54 decisiones del JEM y cuatro remociones quedan en jaque

El exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas, tuvo un voto decisivo en 54 resoluciones aprobadas por órgano extrapoder entre junio de 2020 y octubre de 2023.

El análisis de ABC comprobó que, sin su voto, esas decisiones no reunían la mayoría que exige la ley o, si hubiera votado al revés, se habría aprobado la opción que él rechazó.

Rivas fue condenado el 24 de septiembre a ocho años de prisión por su título falso de abogado de la Universidad Sudamericana. Durante su paso por el JEM votó en 1.311 resoluciones, en las que se enjuició a 142 personas: 103 magistrados y 39 fiscales.

Dos caras del mismo voto

En 28 de las 54 resoluciones, el voto de Rivas completó la mayoría exacta que pedía la ley.

Son cuatro remociones, cuatro apercibimientos y 20 autos interlocutorios, entre ellos los que abrieron el juicio al fiscal Jorge López Lohman y al juez Jorge Franco Fatecha, de Coronel Oviedo.

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En las otras 26, su voto en contra frenó una decisión que se quedó a uno de la mayoría.

En diez sentencias, la sanción a un juez o a un fiscal reunió cuatro votos cuando hacían falta cinco, y el magistrado fue absuelto. En 15 auto interlocutorios, la propuesta de enjuiciar a un magistrado se quedó a un voto y la denuncia terminó archivada.

En otro, el de la jueza Sady Barreto, lo que no alcanzó la mayoría fue el pedido de suspenderla mientras duraba su juicio.

Si Rivas hubiera votado al revés, esos diez magistrados habrían sido sancionados, esos 15 habrían ido a juicio y la jueza habría sido suspendida.

Casos clave

Entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, cuatro magistrados fueron removidos por el JEM con el voto de Rivas como el quinto que exigía la Ley 3759/2009. Sin él, ninguna de esas remociones alcanzaba la mayoría.

Entre los casos más expuestos tras la condena se encuentra al que fueron sometidos el exfiscal Jorge López Lohman y la exjueza civil Tania Irún, el 9 de noviembre de 2021, cada uno con exactamente cinco de ocho votos. En los dos casos, los proyectos de sentencia preparados para la sesión proponían absolverlos.

El caso de López Lohman tomó notoriedad pública. Según sus hijas, tras su remoción entregó a la Embajada de Estados Unidos documentos y audios sobre su caso. Murió de cáncer el 4 de mayo de 2022, sin haber recuperado su cargo.

En mayo de 2023, el JEM rechazó revisar su remoción con el voto de Rivas, mientras seguía sin resolverse una recusación planteada contra él por su voto en esa causa. Su familia sigue reclamando una revisión póstuma.

Las otras dos remociones son las del juez de paz de Altos Leoncio Alderete, el 15 de diciembre de 2020, con cinco votos de ocho presentes, y la del juez penal de Garantías Manuel Fernández Arce, el 27 de abril de 2021, con cinco de cinco.

Crisis en puerta

Con suma cautela, el senador Mario Varela, representante de la Cámara Alta ante el Jurado, reconoció que la institución enfrenta una situación “insólita e inaudita”, sin un procedimiento previsto, y que espera a que la sentencia quede firme antes de actuar.

La lectura íntegra de la sentencia a Hernán Rivas está prevista para el próximo viernes 2 de octubre.

Investigación ABC lanza especial del caso

ABC Color pone a disposición de la ciudadanía, desde hoy, el especial del Caso Hernán Rivas, un micrositio que reúne las 1.311 resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en las que votó Hernán David Rivas entre junio de 2020 y octubre de 2023.

Cada caso tiene una ficha propia. En ella se ve qué resolvió el Jurado, cómo votó cada miembro, en qué página de la resolución consta cada voto, qué ley se aplicó y cuántos votos exigía. La ficha enlaza el PDF original publicado por el JEM.

Cómo funciona

El sitio tiene cinco secciones. La portada presenta las cifras centrales y una cronología que va de la designación de Rivas por la Cámara de Diputados, el 3 de junio de 2020, a su condena. La sección de casos críticos reúne las decisiones que dependieron de su voto.

El buscador permite recorrer las 1.311 resoluciones por texto, tipo, año y resultado, y filtrar las decisivas, las disidencias y las votaciones divididas.

El proyecto de datos abiertos integra fuentes originales del JEM y archivos recopilados por el sitio web abogadomau.com, promovido por el abogado Federico legal y el ingeniero Luis Benítez.

Explorá el proyecto. Escaneá el QR aquí impreso para más detalles o visitá el especial en www. abc.com.py.