Video: denuncian corte de cables de luz en plaza central de Luque para impedir cierre de campaña liberal

En entrevista con ABC Color, el candidato a intendente de Luque por el Partido Liberal, Manuel “Manolo” Achucarro Gill confirmó que esta noche realizará su cierre de campaña en la Plaza Mariscal López, pese al inconveniente registrado anoche con la iluminación del espacio público. Según relató, el problema fue detectado cuando el personal encargado del montaje llegó para preparar el escenario.

“Han constatado que cortaron los cables para dejarnos sin luz a la plaza”, afirmó, quien sostuvo que el corte dejó a oscuras durante varias horas al principal espacio público de la ciudad. El candidato señaló que en el lugar se encontraban familias y niños y que el inconveniente se produjo mientras se preparaba la actividad política.

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El evento está previsto para esta noche y, según el candidato, se espera una importante concurrencia. Achucarro Gill aseguró que el inconveniente no impedirá la realización del acto y que ya se tomaron medidas para garantizar la iluminación y seguridad durante la jornada.

Cuestionamientos por el origen del corte

Al ser consultado sobre quién habría provocado el corte, Achucarro señaló que se encuentran revisando las imágenes de las cámaras de circuito cerrado instaladas en las inmediaciones. “Tenemos información precisa de que han cortado esto”, afirmó.

Si bien evitó señalar directamente a una persona o grupo como responsable, apuntó al sector del Partido Colorado como probable responsable del episodio, en el marco de la disputa política que, según sostuvo, existe entre ambos sectores.

“Creemos que claramente esto viene del sector del oficialismo que pretende atajar el acto de esta noche”, manifestó.

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En ese contexto, también mencionó un proyecto de ordenanza que, según indicó, fue presentado recientemente por concejales vinculados a la Lista 1 y que plantea prohibir los actos políticos en las plazas públicas de Luque.

“No nos van a detener”

Pese al inconveniente, Achucarro confirmó que el cierre de campaña se mantiene y que durante la jornada se trabajó para restablecer la iluminación de la plaza. “El acto se va a realizar”, remarcó, al tiempo de señalar que también prevén utilizar generadores para evitar nuevos inconvenientes.

El candidato aseguró además que habrá un operativo de seguridad con guardias privados, acompañamiento de la Policía Nacional y del Grupo Lince. Presentó el encuentro como una actividad dirigida a las familias y sostuvo que buscarán aprovechar la jornada para presentar sus propuestas de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

“Este es un acto de la familia luqueña, de los emprendedores, de los jóvenes, de los adultos mayores”, afirmó.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a participar del cierre de campaña y sostuvo que, pese al episodio registrado con la iluminación, el encuentro se desarrollará con normalidad.

El principal candidato que la oposición tiene en Luque es Hugo Farías, del Partido Colorado, para que la Asociación Nacional Republicana siga al frente de la Municipalidad de Luque.