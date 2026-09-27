Obispo llama a votar y rechaza la compra de votos en las municipales

El obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, mediante el mensaje lanzado al finalizar la misa de las 07:00, expresa su rechazo a la compra de votos. Señala que las elecciones municipales representan un momento relevante para el presente y el futuro de las comunidades, debido a que las decisiones tomadas en los gobiernos locales tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias y vecinos.

En otro párrafo, exhorta a los ciudadanos a acudir a las urnas y no dejarse llevar por el desánimo o la idea de que los resultados electorales ya están definidos. Afirma que la participación constituye no solo un derecho democrático, sino también una responsabilidad compartida con el bienestar de la sociedad.

Asimismo, dirige un mensaje a quienes aspiran a ocupar cargos en los gobiernos municipales, recordándoles que la política puede ser entendida como una forma de servicio a la comunidad. En ese sentido, cuestiona las prácticas que utilizan en la democracia para engañar o perjudicar a la ciudadanía.

El obispo pide a los candidatos y a sus equipos competir con transparencia y responsabilidad, priorizando las propuestas y el debate constructivo, y dejando de lado el fraude, el engaño y las descalificaciones personales.

Uno de los puntos centrales de su mensaje es el rechazo a la compra de votos. Mons. Valenzuela considera que ofrecer prebendas a cambio del sufragio constituye un agravio a la conciencia democrática y resaltó que los recursos destinados indebidamente a estas prácticas podrían ser utilizados para atender las necesidades urgentes de numerosas familias.

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Priorizar la realidad cotidiana

También pide que las propuestas municipales tengan como prioridad la realidad cotidiana de las familias, especialmente de los sectores más vulnerables y postergados, por encima de intereses partidarios o personales.

Finalmente, monseñor Valenzuela exhorta a que las elecciones sean una oportunidad para renovar la esperanza, fortalecer la convivencia democrática y construir municipios más justos, solidarios y transparentes.

El obispo cierra su mensaje invitando a la ciudadanía a elevar una oración por la jornada electoral del próximo domingo.

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