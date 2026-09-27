Elecciones municipales: Sepa quiénes son los jueces electorales que responden al coloradismo

La Justicia Electoral se integra por un Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de tres miembros; 11 tribunales electorales de primera instancia de tres miembros cada uno; y 17 juzgados electorales con un solo juez en ellos.

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Estos últimos no integran los tribunales electorales de primera instancia, salvo que actúen como sustitutos. Entre sus facultades figuran el control de la propaganda electoral, los amparos y las solicitudes de hábeas data. En las elecciones municipales inscriben candidaturas y, en todos los comicios, se encargan de acreditar a los miembros de mesa, veedores y apoderados.

¿Quiénes son los jueces que siguen afiliados a la ANR?

Tras un cruce de datos en el padrón del Partido Colorado, se identifica a cuatro jueces electorales que todavía figuran como afiliados a la ANR:

Fernando Ariel Zaragoza (Capital): Magistrado del Juzgado Electoral de la Capital, Segundo Turno, con sede en Asunción. Juró en septiembre de 2025, por lo que su número de cédula aún figura en el último padrón de la ANR. Reemplazó en el puesto a María del Carmen Novais de Gavilán, la exmagistrada que autorizó a Nicanor Duarte Frutos a jurar como senador activo.

Antonia Andrea Ortega Ullón (Encarnación, Itapúa): Juró como jueza electoral de Itapúa en julio pasado para reemplazar a Catalina Barán Wasilezuk. Es hermana del concejal colorado cartista de Encarnación Fredy Fermín Ortega Ullón.

Arminda Ramona Villalba López (Pilar, Ñeembucú): Reemplazó a Alcides Corazón Martínez y juró como jueza electoral de Ñeembucú en marzo de 2026, por lo que aún figura en el padrón republicano de 2025. Es exfuncionaria de la Gobernación de Ñeembucú, aunque había sido comisionada al mismo juzgado meses antes de su designación.

Pedro Nicolás Guzmán Caballero (Ciudad del Este, Alto Paraná): El juez electoral de Alto Paraná, con sede en Ciudad del Este, juró en octubre de 2021, pero nunca solicitó su desafiliación de la ANR. En su cuenta de Facebook todavía se lo puede ver festejando el aniversario de la ANR en seccionales y refiriéndose como “líder genuino” al exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna.

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Candidatos cartistas o miembros de clanes

Luis Enrique Soto Godoy (San Pedro, Concepción y Alto Paraguay): Juró como juez electoral en mayo de 2025. Actualmente es titular del Juzgado de San Pedro e interino de Concepción y Alto Paraguay. Conocido como “Luye” Soto Godoy, es afín al senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC). En 2023 fue candidato a concejal departamental por Honor Colorado en Caaguazú y en 2021 precandidato a intendente municipal de Coronel Oviedo. Pasó de aspirante a intendente a controlar judicialmente a los candidatos.

Adriana Judith Narváez Legal (Guairá): La jueza electoral de Guairá, con sede en Villarrica, es esposa del senador Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR, cartista), exgobernador de Caazapá. Ocupa el cargo desde octubre de 2021.

Martha Susana Sarubbi Zacarías (Caazapá): Uno de los casos más cuestionados. La jueza electoral de Caazapá llegó al cargo tras desempeñarse como funcionaria judicial, siendo señalada como operadora del cartismo. Es hija de Luis Alberto Sarubbi Gamarra, exintendente y exgobernador de Caazapá. Fue designada para el cargo en octubre de 2021.

Rosana Marilet Bogado Miltos (Canindeyú): La jueza electoral con sede en Salto del Guairá fue designada en junio de 2021. Es exfuncionaria de la Gobernación y fue concejala departamental suplente por la ANR.

¿Quiénes son los otros jueces electorales?

Según referentes del PLRA, todos los jueces electorales restantes, salvo Adriana Raquel Rojas (Caaguazú), son cupos de la ANR.

Los otros jueces electorales son:

Rosa Fabiana Marín Ferreira (Capital, Primer Turno): Es una de las magistradas más visibles del TSJE y participa con frecuencia en foros de capacitación. Fue asesora jurídica del TSJE y, al momento de su designación, se la identificó como de extracción liberal. Juró como magistrada en septiembre de 2013 y fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2021.

Teresita Clotilde Martínez Martínez (titular en Cordillera e interina en Central): Juró en el cargo en julio de 2014.

Adriana Raquel Rojas (Caaguazú): Jueza electoral con sede en Coronel Oviedo. Fue directora de Planificación Departamental durante la gestión del exgobernador local Alejo Ríos (PLRA), cargo al que renunció en junio de 2020 para asumir la magistratura.

Delia Yolanda Valenzuela de Rivas (Misiones): Jueza electoral de Misiones, con sede en San Juan Bautista. Fue designada en junio de 2019.

Hugo Alberto Oxilia Vera (Paraguarí): Fue asistente fiscal en el Ministerio Público antes de su incorporación al Fuero Electoral.

Alcibiades Ayala Rojas (Amambay): Juez electoral con sede en Pedro Juan Caballero. Fue designado en octubre de 2012 y confirmado en el cargo por la Corte en octubre de 2021.