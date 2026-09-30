Concepción: denuncian que concejal municipal colorado habría invadido inmuebles

Según dijo Leonardo Ramón Beraud Leguizamón, administrador del aeropuerto de Concepción, desde el año 2019 es propietario de un total de 3 inmuebles. Están ubicados en la zona conocida como San José Olero, a 200 metros de la futura costanera de la ciudad de Concepción.

Explicó que cuenta con todas las documentaciones de los inmuebles y que tiene pagados los impuestos de esos terrenos.

Agregó que el 13 de agosto pasado conversó con el exintendente Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), quien busca el rekutú, para ofrecerle los terrenos. Es que los predios son colindantes con la olería que pertenece a la familia del político, expresó Beraud Leguizamón.

Siempre según el relato del denunciante, el candidato colorado a intendente de Concepción le dijo que la olería le pertenece a su hermano, el concejal municipal Rodolfo Villalba.

Entonces también se comunicó con el edil para ofrertarle los 3 inmuebles y éste le dijo que debía conversar con su hermano y su padre, el exdiputado colorado Bernardo Villalba Cardozo .

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Construcción

Luego intento nuevamente conocer alguna respuesta del concejal municipal cartista, pero mientras pasaba el tiempo ya se había iniciado la construcción de una muralla dentro de su propiedad, denunció.

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“Anexaron mi propiedad a la de ellos”, sostuvo Leonardo Ramón Beraud.

Versión del concejal

En una conversación telefónica el concejal Villalba Ayala dijo que esos inmuebles fueron adquiridos por su padre en el año 1996. “Tenemos la orden de escritura porque mi padre compró de un señor de apellido Prieto que a su vez adquirió de la Financiera Paraguaya”, explicó.

Mencionó que posiblemente se trata de una doble venta del inmueble y probablemente se va a judicializar.