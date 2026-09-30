Equipo de Sole Núñez pide votar en masa para hacer frente a la “estructura” colorada en Asunción

La candidata opositora a la Intendencia de Asunción, Soledad Núñez, cerró ayer, martes, su campaña con un acto en el que instó a la ciudadanía asuncena a ir de forma masiva a las urnas el próximo domingo, día de elecciones municipales en todo el país, y votar a conciencia por una opción distinta al modelo colorado cartista que gobierna la capital desde 2019.

Soledad Núñez, quien representa a una alianza de distintos partidos y movimientos políticos de oposición denominada Juntos por Asunción, disputará el domingo la Intendencia de Asunción con el candidato cartista Camilo Pérez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el exsenador Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida y jefe de campaña de Soledad Núñez, expresó optimismo ante la inminente jornada electoral. “Llegamos muy confiados”, manifestó.

Campaña basada en “hablar con la gente”

Rasmussen afirmó que la campaña de la candidata opositora cobró fuerza especialmente en las últimas semanas y registra “muy buena receptividad” de la población asuncena, pero señaló que se trata de culminación de un proceso de dos años en el que se logró unir a distintos sectores de la oposición detrás de una candidatura única.

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“Eso permitió no dividirnos, no dispersar los esfuerzos y mensajes”, dijo.

Comentó que la campaña opositora se basó en visitar a más de 60.000 familias en los últimos seis meses. “Habremos visitado alrededor del 70 u 80 por ciento de las casas de Asunción para hablar con la gente y escuchar sus preocupaciones”, afirmó.

“La gente tiene que ir a votar”

El político opositor enfatizó en la importancia de que la gente vaya a votar en masa el domingo para “darle la oportunidad a algo distinto, algo nuevo, y que se haga una gestión diferente” en Asunción.

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“La estructura (colorada) obviamente va a ir a votar, para que tengamos un resultado positivo la gente tiene que ir a votar”, subrayó. “Nuestra ciudad está en ruinas, pero si la gente da la oportunidad a Sole, podemos vivir un cambio profundo. Las propuestas y los modelos de gestión están sobre la mesa, si seguimos en este caos o buscamos algo distinto”.

“Se va a definir por pocos votos”

Más allá del optimismo expresado, Rasmussen dijo que las proyecciones que el equipo de Soledad Núñez maneja indican que la elección será reñida.

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“Esta elección se va a definir por pocos votos, el que gane ganará por dos o tres puntos porcentuales”, declaró.