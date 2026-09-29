Celeste Amarilla asegura que con Camilo Perez “va a terminar de fundirse Asunción”

Este domingo se celebran las elecciones municipales en todo el país, siendo Asunción, capital del Paraguay, uno de los puntos claves en la contienda electoral.

Un total de 438.618 electores definirán en la capital si el Partido Colorado, actualmente en función de gobierno en Asunción, continúa con Camilo Perez o si -como ya sucedió en elecciones anteriores- se vuelca al cambio de mando con Soledad Núñez, entre otros candidatos.

La senadora del PLRA Celeste Amarilla sostuvo que existe expectativa con respecto a la oposición sobre todo confiando en que los electores vayan a votar, ya que consideró existe un ausentismo enorme en las elecciones nacionales, por lo que quienes se ausentan deben saber que hacen “perjuicio” al no participar y no hacer uso de ese “derecho, ese privilegio que tienen los ciudadanos de elegir el único día que los ciudadanos mandan, deciden”.

“Ese es un poder enorme que tienen y es el único día que tiene el ciudadano común para hacerlo, para decidir algo. Así que yo insto a que vayan a votar por el candidato que quieran. Nosotros tenemos mucha esperanza en nuestros candidatos. Creo que tenemos una muy buena oferta; acá en Asunción, ni hablar”, afirmó.

Lea más: Elecciones municipales: todo lo que hay que saber antes de entrar al “cuarto oscuro” este domingo

Senadora pide no dar lugar a impunidad

La senadora pidió a la ciudadanía “abrir los ojos” al considerar que Camilo Pérez es la continuidad del mismo partido que puso a Óscar “Nenecho” Rodríguez al frente de la Municipalidad de Asunción, hoy imputado por el desvío de los G. 500.000 millones de los bonos destinados para obras.

Dijo que no quiere pensar que “el lunes 5 estemos de vuelta con el verdugo electo. No quiero pensar que otra vez le toque al Partido Colorado seguir hurgando, rateando las cajas, las arcas municipales. Tenemos perdidos miles de millones de dólares y no puede ser que eso no tenga un costo político para el partido que puso esos hombres ahí”.

Destacó que Soledad Núñez es una mujer absolutamente sólida, que tiene clarísimo lo que hay que hacer por Asunción, además de considerar que pocas veces Asunción tuvo una oferta como la candidata a intendente por la alianza Juntos por Asunción.

Sostuvo que Soledad Núñez se diferencia en todo con Camilo Pérez, sobre todo en la juventud, lo cual dijo que es necesaria, ya que Asunción necesita ser caminada y no debe ser gobernada por un intendente de oficina, ni de tenis a la tarde, además de destacar la preparación y formación de Núñez. Refirió que Camilo “es una persona muy limitada”.

Lea más: Proceso electoral entra en su “cuenta regresiva” y máquinas llegan en barco

“Le espera otro desastre” a Asunción con Camilo

Amarilla dijo que a Asunción “le espera otro desastre” si Camilo Pérez es electo, considerando que la Municipalidad está en una de las mayores crisis financieras de la historia.

“Va a terminar de fundirse Asunción. Una cosa es manejar el Comité Olímpico con miles de millones de dólares de presupuesto que él no tiene que recaudar y con miles de millones de técnicos alrededor que él no tiene que pagar. Así cualquiera, o sea, denme a mí, te doy a vos, todos administraríamos eso, Asunción es diferente. Asunción tiene que gestionar su dinero, usar su dinero, usar bien su dinero, hacer su proyecto, ejecutar su proyecto.”, expresó.

Insistió en que Camilo no sabe dónde se está metiendo y que existe una gran irresponsabilidad de los “outsiders” que luego terminan como el exgobernador de Central Hugo Javier o como el precandidato a la Presidencia de la República de la oposición, Miguel Prieto, quienes “enfrentan juicios por su arrojo a lo que no manejan”.

“Cuidado, que podes terminar así. Cuidado. Y a la ciudadanía, uno, que vayan a votar. Dos, cuando estén en el local de votación, voten por Soledad Núñez, nadie se va a arrepentir”, concluyó.