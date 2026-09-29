El domingo es “el día” para salir a elegir entre dos modelos, dicen diputados opositores

El diputado Raúl Benítez (Independiente) manifestó que el domingo en Asunción se elige entre el continuismo y el cambio. En las elecciones municipales se decidirá entre un candidato secuestrado por su movimiento o una candidata con un tremendo equipo.

“Este domingo es el día. No se decide entre dos nombres, no se eligen dos candidatos. Este domingo se elige entre el continuismo y el cambio. Este domingo se decide si todo sigue igual o si hay un cambio”, manifestó el diputado Benítez.

El parlamentario indicó que el intendentable Camilo Pérez (ANR-HC) llega atado de manos por que es más de lo mismo, porque debe sostener el continuismo.

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“Se debe elegir entre un candidato secuestrado por su movimiento, contra una candidata con un tremendo equipo. Este domingo los capitalinos debemos recuperar el orgullo de caminar por la capital de la República. Esa ciudad que hoy está abandonada”, dijo Benítez.

El diputado opositor también se acordó del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y del destino de unos G. 500.000 millones utilizados durante su gestión.

“Este domingo se define entre el blanqueo o no de la gestión de Nenecho Rodríguez. Se define qué pasó con los 500 millones. Este domingo el oficialismo cartista define su impunidad”, manifestó el diputado.

Salir a votar y rechazar coimas

Por su lado, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) pidió a la ciudadanía salir a votar y decidir el destino de su ciudad. Pidió no vender sus votos, ni dejarse seducir por las coimas que están ofreciendo.

“Salgan a votar, salgan a decidir, no se vendan, protejan la voluntad popular. Que no nos roben la esperanza de vivir en un mejor país”, dijo la diputada.

La parlamentaria instó también a los agentes electorales a respetar la voluntad popular, a defender las urnas y a no someterse a un poder político que cree que puede comprar absolutamente todo.

“Que no se rindan ante el patrón dinero, no se dejen seducir por la corrupción. Que sea el resultado de la decisión de la gente, no de un poder político que cree que puede comprar absolutamente todo”, dijo Vallejo.

La parlamentaria no solo pidió a los asuncenos a salir a votar, sino también a todos los ciudadanos. Dijo que, si la gente sale masivamente a votar, no se va a dar lugar al fraude.

“Este domingo se juega cómo querés vivir en tu ciudad. Es la elección más importante para todos los municipios del país. Te jugás con tu voto qué ciudad querés. A los agentes electorales, les pido que protejan los resultados. El resultado de las urnas legalmente votadas, no el resultado de las urnas ilegalmente cargadas”, pidió Rocío Vallejo.

Fugas del voto colorado

El diputado cartista Raúl Latorre aseguró que en Asunción no existirá “fuga de votos colorados” y que está convencido que el voto colorado es de Camilo.

El cartista rechazó lo dicho por Soledad Núñez, intendentable de la oposición, quien dijo que ganará las elecciones con votos de los colorados.

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“Yo creo que el voto colorado es de Camilo y estoy convencido, por lo que percibo, por lo que escucho, que una parte muy importante del voto independiente y de afiliación a otros partidos de la oposición también va a apostar por Camilo”, señaló.

El Partido Colorado en las últimas semanas pasó por baches debido a la definición de la chapa presidencial, lo que generó roces entre los dirigentes, sin embargo, aseguran que están “unidos para las municipales”.

“Todos los gestos de unidad, de armonía dentro del partido ayudan, generan tranquilidad, generan solidez, generan esperanza”, afirmó Raúl Latorre.