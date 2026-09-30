Política
30 de septiembre de 2026 a la - 15:22

Fraude en Luque: Solo intentan sembrar miedo y dudas, responden los denunciados

Derlis Maidana con camisa de cuadros, Hans Kemper en camiseta amarilla y bufanda roja, Rodrigo Gamarra en camisa blanca, sonríen y hacen gestos de paz.
El senador Derlis Maidana (I), el concejal Hans Kemper (C) y el diputado Rodrigo Gamarra (D), denunciados por presunto esquema de fraude electoral.

Candidatos a concejales cartistas denunciados por presunto esquema de fraude electoral en Luque emitieron sendos comunicados en sus redes sociales.

Por ABC Color
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Nueve candidatos a concejales cartistas de Luque denunciaron esta mañana un presunto esquema destinado a alterar los resultados de las elecciones municipales, articulado por el apoderado Julio César Núñez García, del equipo político de los parlamentarios; Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra.

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El esquema sería para beneficiar a los candidatos a concejales Hans Kemper, denunciado por presunto título falso, Raúl Grunce y Raúl Salinas el día de las elecciones y asegurar así el ingreso de los mismos a la Junta Municipal de Luque.

Al respecto, los tres candidatos a concejales emitieron en sus redes sociales un comunicado desmintiendo el presunto esquema de fraude y manifestaron que la denuncia se debe a que existen personas que se resisten al cambio generacional en la Junta Municipal de Luque.

Persona sonriente con cuello visible, fondo difuso que sugiere un ambiente festivo.
Raúl Grunce, candidato a concejal.

“Cuando el cambio empieza a llegar, también aparecen quienes intentan sembrar miedo y generar dudas con falsas acusaciones, pero no nos van a intimidar y no nos van a hacer retroceder”, reza parte del comunicado.

Elecciones Municipales

Se resisten al cambio

En la nota indican que la denuncia proviene de candidatos que se resisten a dejar el cargo de concejales y por eso están generando miedo días antes de las elecciones.

Hugui Farias, con camisa de rayas rosas, habla al público sosteniendo un micrófono, rodeado de plantas decorativas.
Raúl Salinas, denunciado por esquema de fraude.

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Si bien no se dijeron nombres, se refirieron a los concejales Arnaldo Baeza, Enrique Quintana y Juan Ángel Marecos, quienes están en la Junta Municipal hace muchos años, algunos incluso por más de dos periodos.

“Sabíamos que enfrentar intereses y abrir paso a una nueva generación iba a generar resistencia, pero estamos firmes, con la convicción intacta y sin dar un paso atrás”, reza otra parte del comunicado.

Indicaron que ellos trabajan en el marco del respeto y el diálogo y que no presionan a nadie.

“Este 4 de octubre la decisión es de la gente. Que nadie pretenda decidir por Luque. Que hablen las urnas y que se respete, con claridad y sin excusas, la voluntad de los luqueños. Nosotros elegimos siempre el diálogo, el respeto y el trabajo, ganándonos el corazón de las personas sin presionar ni imponer nada”, indica la nota.

Los actuales ediles se refirieron a los tres candidatos como “pendejos” que pretenden digitar lo que va a pasar en Luque, fue durante una conferencia de prensa.