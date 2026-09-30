Fraude en Luque: Solo intentan sembrar miedo y dudas, responden los denunciados

Nueve candidatos a concejales cartistas de Luque denunciaron esta mañana un presunto esquema destinado a alterar los resultados de las elecciones municipales, articulado por el apoderado Julio César Núñez García, del equipo político de los parlamentarios; Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra.

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El esquema sería para beneficiar a los candidatos a concejales Hans Kemper, denunciado por presunto título falso, Raúl Grunce y Raúl Salinas el día de las elecciones y asegurar así el ingreso de los mismos a la Junta Municipal de Luque.

Al respecto, los tres candidatos a concejales emitieron en sus redes sociales un comunicado desmintiendo el presunto esquema de fraude y manifestaron que la denuncia se debe a que existen personas que se resisten al cambio generacional en la Junta Municipal de Luque.

“Cuando el cambio empieza a llegar, también aparecen quienes intentan sembrar miedo y generar dudas con falsas acusaciones, pero no nos van a intimidar y no nos van a hacer retroceder”, reza parte del comunicado.

Se resisten al cambio

En la nota indican que la denuncia proviene de candidatos que se resisten a dejar el cargo de concejales y por eso están generando miedo días antes de las elecciones.

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Si bien no se dijeron nombres, se refirieron a los concejales Arnaldo Baeza, Enrique Quintana y Juan Ángel Marecos, quienes están en la Junta Municipal hace muchos años, algunos incluso por más de dos periodos.

“Sabíamos que enfrentar intereses y abrir paso a una nueva generación iba a generar resistencia, pero estamos firmes, con la convicción intacta y sin dar un paso atrás”, reza otra parte del comunicado.

Indicaron que ellos trabajan en el marco del respeto y el diálogo y que no presionan a nadie.

“Este 4 de octubre la decisión es de la gente. Que nadie pretenda decidir por Luque. Que hablen las urnas y que se respete, con claridad y sin excusas, la voluntad de los luqueños. Nosotros elegimos siempre el diálogo, el respeto y el trabajo, ganándonos el corazón de las personas sin presionar ni imponer nada”, indica la nota.

Los actuales ediles se refirieron a los tres candidatos como “pendejos” que pretenden digitar lo que va a pasar en Luque, fue durante una conferencia de prensa.