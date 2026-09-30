Lider Amarilla insta a votar: “Que no sea que después se queden plagueando”

Durante su intervención en la sala de sesiones del Senado, el senador liberal Lider Amarilla pidió a los electores que acudan a votar en las elecciones municipales del domingo y advirtió que quienes no participen no deberían luego reclamar por sentirse poco representados.

“Que todos los paraguayos y paraguayas que están habilitados a votar vayan a elegir libremente a sus autoridades. Toho lo mitã ovota, toho toparticipa, ani ága upéi cinco años opyta ojeplaguea ndoñeñandúi haguére representados”, expresó.

El senador sostuvo que las elecciones municipales son un momento clave para la democracia, ya que los ciudadanos elegirán a las autoridades que administrarán sus respectivos distritos durante los próximos cinco años. “La democracia consiste precisamente en un gobierno de la mayoría. Pero esa mayoría se ejerce a través de su coraje, a través del voto”, manifestó.

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Amarilla instó así a los electores a ejercer su derecho y responsabilidad ciudadana y a participar de la elección de intendentes y concejales. También remarcó que el voto debe ser producto del razonamiento y de la decisión individual de cada elector, sin presiones ni intervención de terceros.

Pide respetar el voto libre y personal

El senador recordó que la normativa electoral establece restricciones para el voto asistido y sostuvo que las instituciones encargadas de garantizar las elecciones deben hacer cumplir esas disposiciones.

La Justicia Electoral informó que, para las elecciones municipales de 2026, el acompañamiento dentro del cuarto oscuro está limitado exclusivamente a personas con discapacidad visual o discapacidad de miembros superiores. La medida busca preservar el secreto y la libertad del sufragio.

La normativa también establece que el asistente no puede inducir, sugerir ni orientar el sentido del voto y debe mantener absoluta reserva sobre la opción elegida. “¿Qué se pretende precautelar con esto? Se pretende respetar la voluntad del ciudadano votante”, sostuvo Amarilla.

Amarilla pidió a las instituciones del Estado, entre ellas el Senado, el Ministerio Público, la Justicia Electoral y la Policía Nacional, garantizar el cumplimiento de las reglas durante la jornada electoral.

“Tenemos que garantizar como instituciones del Estado, llámese Senado, llámese Fiscalía, el órgano rector que es la Justicia Electoral, la Comandancia de la Policía Nacional, los policías en cada local electoral, que tienen que hacer cumplir esta disposición”, afirmó.

El senador insistió en que no se debe permitir que una persona ingrese al cuarto oscuro para votar en representación de otra cuando no se encuentre dentro de los casos previstos por la legislación.

La Justicia Electoral señaló que las mesas receptoras de votos son la máxima autoridad en cada local para autorizar el ingreso de una persona de confianza cuando corresponda y que las situaciones de coacción, influencia indebida o vulneración del secreto deben ser registradas y atendidas conforme a los procedimientos establecidos.

Amarilla espera una alta participación

El senador espera que en las elecciones del domingo se registre una alta participación ciudadana. “Ojalá que haya un 90% de participación. El voto es obligatorio, pero sobre todo es responsabilidad”, manifestó.

Amarilla cerró su intervención e insistió en que la elección debe realizarse de manera libre y que los ciudadanos deben ser quienes decidan a sus próximas autoridades municipales. “Vayan a votar libremente”, fue el llamado del senador a los electores antes de las elecciones municipales del domingo.