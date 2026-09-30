“Necesitamos un Orlando Gill por mesa”: Vallejo más preocupada por compra de voluntades que por máquinas

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) dijo que, particularmente, no desconfía de las máquinas de votación, ya que, por experiencia, el riesgo de fraude está en la compra de votos y de miembros de mesa (son tipos distintos), y si bien ellos van a cubrir todas las mesas en Asunción, con que un miembro de mesa no se venda ya será importante para resguardar la voluntad popular.

La diputada Vallejo dijo estar confiada en la victoria de la candidata a intendenta de Asunción, Soledad Núñez, pero remarcó que la labor de ellos es cuidar los votos ya que incluso desde ahora se escuchan ofrecimientos de G. 300.000 a G. 500.000, ya sea para comprar votos o retener cédulas (para que no voten por otro candidato), y montos mucho mayores para comprar a miembros de mesa.

“Estoy capacitando desde hace más de 1 mes y medio a los agentes electorales todos los días y les hago un llamado: necesitamos un Orlando Gil por mesa, un arquero que ataje la corrupción. Con una persona honesta por mesa podemos lograr que se evite la corrupción”, enfatizó la diputada.

Para la misma, el riesgo de fraude no está en adulterar las máquinas de votación propiamente, sino en el riesgo de corruptibilidad de los miembros de mesa, apoderados y otros encargados de control.

“1) Se compran las cédulas de aquellas personas de las que se sabe que van a votar al adversario o 2) con esas cédulas van a votar otras personas en su nombre. O sea, también capacitamos a gente para detectar rápidamente los delitos”, señaló Vallejo.

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Se elegirá entre el continuismo o la tranformación de la ciudad dice Vallejo

También mencionó otra modalidad como la del “famoso voto calesita”, remarcando que “cuando la mesa está vendida no hay nada que hacer” y por ello, para ellos es clave cubrir cada mesa con gente intachable.

“¿Qué es el voto calesita? Cuando viene fulano con la cédula, y si la mesa está comprada, entonces fulano vota una vez y se canta el sultano. Después de media hora viene otra vez fulano, y no se entinta el dedo y vota otra vez y así 20 veces", dijo.

En ese caso, sostuvo que necesariamente se requiere la complicidad de los tres miembros de mesa, ya que el padrón tiene registrada la foto del votante, y es imposible que una misma persona pase una y otra vez sin ser notada.

De todos modos, garantizó que ellos harán estos controles con el equipo que vienen capacitando fuertemente, por lo que llaman a la ciudadanía a no quedarse en casa.

Esto ya que la alta asistencia será clave para combatir a la estructura.

“No podés reclamar si no participás. Salgan a votar”, apeló Vallejo, enfatizando que, a su criterio, en Asunción este domingo se juega “la figura de lo mismo (Camilo Pérez), de esta Asunción sucia, destruida, sin plazas, llena de corrupción, con cajas paralelas, contra la figura de una ingeniera civil (Soledad Núñez) que sabe lo que quiere y que sabe lo que va a hacer porque ella ya ha participado en la transformación de ciudades”.