Dejan sin quórum el Senado para impedir auditoría a las máquinas de votación

En el Senado se desactivó hoy por falta de quórum, un pedido al TSJE de disponer de máquinas de votación, luego de que el titular de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), instara a sus colegas colorados y liberales aliados a retirarse del pleno.

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La maniobra ocurrió durante la discusión sobre la inclusión del proyecto de resolución que solicitaba al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la asignación de dos máquinas de votación a la Comisión de Asuntos Electorales para la realización de una auditoría técnica. La propuesta fue presentada, a 20 días de los comicios, de forma individual por el senador Ever Villalba (PLRA).

Durante su intervención, Villalba aseveró que “quienes defienden las máquinas de votación son sicarios de la democracia” y exhibió actas de votación de las elecciones internas de la ANR y del PLRA con presuntos casos de fraude en los que figuraban cero votos en varias mesas, incluso omitiendo los sufragios obligatorios de los propios miembros de mesa.

Cartistas reaccionaron y abandonaron el pleno

Los senadores de la bancada colorada cartista reaccionaron de inmediato ante la solicitud. Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, pidió el rechazo de la propuesta y argumentó que la etapa de verificación ya concluyó dentro del cronograma electoral. Acusó a la bancada opositora de promover una “maniobra política” y remarcó que el Senado carece de facultades constitucionales para obligar a un ente autónomo a entregar sus equipos.

Por su parte, Patrick Kemper acusó a la oposición de querer instalar una “narrativa de desconfianza”, mientras que Derlis Maidana calificó la iniciativa de táctica dilatoria para desacreditar el proceso electoral. “Es descabellado”, afirmó Maidana.

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El presidente del Senado, “Bachi” Núñez, tildó la propuesta de “un atentado a la democracia a días de las elecciones”. Sostuvo que el bloque opositor busca imponer la “fábula” de que las máquinas no funcionan y solicitó a sus colegas colorados y aliados retirarse del recinto para evitar lo que consideró un atropello.

Oposición mostró opiniones divididas

Dentro de la bancada opositora se evidenciaron posturas encontradas. El senador y presidenciable Eduardo Nakayama (PLRA) cuestionó el planteamiento de Villalba y pidió a sus colegas no confundir a la ciudadanía entre la manipulación técnica de una máquina de votación y la manipulación de masas mediante inteligencia artificial o polarización social.

Nakayama argumentó además que por “1 o 20 casos aislados” presentados por el denunciante no se puede emitir una conclusión generalizada. En el marco de las próximas elecciones municipales en Asunción, exhortó a la ciudadanía a acudir a las urnas y pidió a los apoderados y miembros de mesa filmar cualquier irregularidad durante el escrutinio.

La senadora Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) también llamó a la participación electoral en Asunción y pidió “que no se quede en su casas”. Al mismo tiempo, denunció supuestas irregularidades en 577 mesas de la capital donde se habrían registrado “carga de votos”.

A su turno, Rafael Filizzola (PDP) manifestó que, si bien no existe evidencia concluyente de fraude informático, acompañaba el pedido de su colega. Precisó que el problema de la “carga de votos” responde a malas prácticas de los miembros de mesa y no al software. Celeste Amarilla secundó los cuestionamientos y acusó a varios miembros de mesa de responder a los intereses de la ANR.

En tanto, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) aseveró que la ciudadanía no confía en la transparencia del sistema electrónico y afirmó que mediante este mecanismo, Santiago Peña llegó a la Presidencia de la República.

El cruce entre Celeste Amarilla y Lizarella Valiente

En otro momento de la jornada, la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) asumió la defensa de su cónyuge, el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, ante las acusaciones por supuestas irregularidades durante su gestión. Valiente argumentó que el uso de los G. 500.000 millones en bonos que debían ir destinados a obras públicas y que terminaron en salarios de funcionarios no constituyó un desvío irregular.

Al dirigirse directamente a la senadora Celeste Amarilla, Valiente expresó: “Siempre te acordas de mi marido, cuidado... y ese te podes meter en el cu...”, tras reaccionar a un gesto obsceno atribuido a su colega en el recinto.