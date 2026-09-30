TSJE proyecta superar el 70% de participación en las elecciones del próximo domingo

En entrevista con Cardinal 730 AM el asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, dijo que a pocos días de los comicios municipales del próximo domingo 4 de octubre, afinan todos los detalles logísticos y expresaron que existe una expectativa positiva de participación ciudadana que busca superar ampliamente los registros de los comicios pasados.

“En el 2021, elecciones municipales, tuvimos 63% de participación. Nuestra expectativa es superar eso, si es posible pasar 70%”, afirmó.

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No obstante, remarcó que el factor clave para alcanzar dicho porcentaje dependerá en gran medida de la respuesta de la franja joven del electorado.

“El mayor reto consiste en motivar a los jóvenes”, afirman

El representante de la institución electoral señaló que el mayor reto consiste en motivar a las personas jóvenes a acudir a las urnas, dado que es un sector que suele registrar un ausentismo elevado a pesar del mecanismo de inscripción automática.

“El padrón sigue aumentando y somos 5.400.000; pero gente que no expresó ni siquiera su voluntad de inscribirse, no hizo ningún esfuerzo, está en el padrón, ya sin ningún problema, lo único que tiene que hacer es ir a votar”, explicó.

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Asimismo, aclaró que la logística arrancará desde temprano ya que deben recorrer los camiones hasta los puntos más alejados del interior y la posterior redistribución en cada distrito.

Finalmente, reiteró la importancia de la participación en este tipo de comicios, recordando que las decisiones locales impactan de manera inmediata en la vida diaria de las comunidades. Por ello, instaron a la ciudadanía a involucrarse en la jornada cívica y ejercer su derecho al voto de forma responsable.