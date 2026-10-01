Concepción: locales de votación podrían ser cambiados debido a riesgo de derrumbe y lluvias

La situación afecta a las instituciones educativas del departamento de Concepción que habitualmente son utilizadas para las elecciones. Ahora se tropieza con inconvenientes para las elecciones municipales 2026.

Por ejemplo, en el distrito de Concepción existen doce locales de votación; nueve están ubicados en la capital departamental y tres en el sector rural del distrito. Son instituciones educativas las utilizadas como colegios electorales.

A principios del año lectivo 2026, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) había clausurado, por peligro de derrumbe, más de 100 aulas de escuelas y colegios ubicados en el departamento de Concepción.

Algunas de las instituciones están siendo intervenidas para el mejoramiento edilicio y no tendrían las condiciones para albergar una jornada electoral.

Además, se pronostican lluvias para este domingo, lo que ha generado la preocupación en cuanto a contar con locales acordes.

Adecuaciones de locales electorales

En el distrito de Concepción se tienen inconvenientes en la escuela y colegio Jorge Sebastián Miranda en pleno centro de la capital del primer departamento. Actualmente se están realizando trabajos de mejoramiento de las aulas.

Una de las alternativas es que se utilice el estadio de la Federación Concepcionera de Básquetbol, ubicado a media cuadra de la institución educativa.

Otra situación similar se presenta en la comunidad rural denominada Hugua Ocampo, donde se previó como local electoral la escuela primaria del lugar.

Ante el peligro de derrumbe de algunas aulas las elecciones se realizarán en el colegio de la comunidad.