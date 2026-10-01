Elecciones municipales: Vallejo clama por “integridad” de miembros de mesa ante posibles sobornos

En conversación con ABC Cardinal este jueves, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) reiteró su opinión de que el peligro de que ocurran fraudes durante las elecciones municipales del próximo domingo no yace en presuntas vulnerabilidades en las máquinas de votación, sino en la posibilidad de que se compren votos o se soborne a miembros de las mesas de votación.

La diputada Vallejo hizo declaraciones similares ayer, miércoles, afirmando que hay reportes de ofrecimientos de pagos que van desde 300.000 hasta 500.000 guaraníes a votantes a cambio de sus cédulas, y montos aún mayores ofrecidos a miembros de mesas de votación para facilitar prácticas fraudulentas como el “voto calesita”, que consiste en que una sola persona vote varias veces.

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“Desconocer esta realidad me parece tratar de tapar el sol con un dedo”, dijo hoy la parlamentaria opositora.

“Necesitamos una persona íntegra por mesa”

La diputada Vallejo dijo que es necesario apostar por “la integridad del que integra la mesa de votación” y urgió a poner énfasis en la capacitación de estos veedores en la recta final hacia las elecciones del 4 de octubre.

“(La mesa de votación) es donde tenemos que estar atentos a que no venga a votar un muerto o una persona con una cédula que no le corresponde, que no haya voto calesita, que no se le dé a un solo elector varias boletas”, subrayó. “Necesitamos una persona íntegra por mesa para que no haya corrupción”.

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Pidió a las personas que serán miembros de mesa en la votación del domingo “tener el compromiso de proteger la voluntad y la esperanza de la gente” y advirtió en especial a aquellas que cumplirán ese rol por primera vez que deben estar preparadas para hacer frente a incidentes.

“Van a venir a hacerse los prepotentes, hay que advertir a la persona que va a estar por primera vez en una mesa”, dijo. “Tenemos chicos de 18 años (como miembros de mesa), hay que contarles con qué se van a encontrar”.