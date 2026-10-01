Funcionarios de Yacyretá ejecutan campaña del diputado Remesowski

La jefatura comunicacional y publicitaria de la Lista 1 en la ciudad de Encarnación quedó al descubierto tras las declaraciones públicas brindadas por el propio vocero del comando de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el concejal departamental Diego Cabral.

El pasado 4 de setiembre, durante una entrevista al canal local TVS, Cabral confirmó de manera explícita que el equipo del candidato a la Intendencia y diputado nacional, Sebastián “Cheba” Remesowski (ANR), se encuentra bajo la conducción directa de altos funcionarios que perciben jugosos salarios en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y en la Gobernación de Itapúa.

Operativa procampaña

Entre los principales responsables de la maquinaria proselitista del diputado Remesowski aparecen dos actuales directivos de la entidad binacional: Cornelio Javier Martínez Cabrera y Marcos Gabriel Leguizamón Cabrera.

Según registros a los que accedió ABC, Martínez Cabrera se desempeña como Jefe del Departamento de Obras Complementarias y abogado asesor jurídico de la EBY (Categoría F6), cobrando una suma mensual de G. 26.909.603.

Según lo señalado por Cabral, además de su rol en la binacional, ocupa el cargo de jefe de Marketing y Publicidad del comando de la Lista 1.

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Marcos Leguizamón Cabrera, quien ya ocupa un cargo en la EBY desde 2014, cuenta con un salario de G. 16.993.180. Desde abril de 2024, ya durante el gobierno de Santiago Peña, asumió el cargo de Director de Prensa y Marketing de la hidroeléctrica.

Por otra parte, el reparto desde la EBY alcanza a la familia de la actual concejala departamental y “jefa general” de la campaña electoral, Cynthia Pamela González Brizuela.

La concejala es hija de Rubén Darío González Sarquis, quien fue contratado en la división de EBY Turismo en diciembre de 2025 con una remuneración mensual de G. 8.076.340, pocas semanas antes del inicio del presente ciclo electoral.

Poco antes, a mediados de ese mismo año, González Sarquis fue contratado en la Cámara de Senadores y renunció para cumplir funciones en la binacional.

Antecedentes

Remesowski ejerció como consejero de la EBY con un haber mensual de G. 86,7 millones hasta diciembre de 2023, fecha en que asumió como diputado nacional tras el fallecimiento del legislador Walter Harms.

El mismo día de su juramento, el 13 de diciembre de 2023, su hermano José Nicolás “Yuri” Remesowski Squef fue nombrado como “personal administrativo” en la EBY mediante la resolución firmada por el director paraguayo Luis Benítez, asignándole un ingreso de G. 23.727.560, entre salario y bonificaciones.

Además, en diciembre de 2024, la seccional a su cargo en Encarnación promovió, de forma proselitista, la instalación de una Unidad de Salud Familiar (USF). Para esto, la ANR y el Ministerio de Salud Pública firmaron un acuerdo de cesión de uso de terreno por 30 años.