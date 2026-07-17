Corte designa nueva jueza electoral de Encarnación a hermana de concejal cartista

A menos de tres meses de las elecciones municipales del 4 de octubre, la Corte Suprema de Justicia tomó juramento a la nueva Jueza Electoral para la ciudad de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, doctor Luis María Benítez Riera; y el ministro doctor César Diesel.

La flamante magistrada electoral es la abogada Antonia Andrea Ortega Ullón. Su nombre pasaría desapercibido si no fuera porque es hermana del polémico concejal colorado cartista encarnaceno Fredy Fermín Ortega Ullón (ANR, HC), imputado por homicidio culposo y omisión de auxilio.

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Ortega Ullón reemplazará en el cargo a quien ejercía como interina, la jueza electoral de Caazapá y exhurrera de Honor Colorado, Martha Susana Sarubbi Zacarías, hija del exdiputado y miembro de la Junta de Gobierno de la ANR, Luis Sarubbi Gamarra.

Ambas designaciones son una muestra del alcance del cartismo dentro de los juzgados electorales del país.

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A esto se suma que Cynthia Johana Ortega Ullón, otro miembro del clan, hace pocas semanas también juró como jueza de paz confirmada de General Artigas, tercera circunscripción judicial – Itapúa. Ya había jurado en el mismo cargo en 2019.

Elecciones en la ciudad

Encarnación actualmente es un distrito bajo administración de la oposición, por lo que el cartismo volcó su campaña en recuperar la comuna.

El intendente saliente es Luis Yd (Partido Patria Querida PPQ) y el candidato a la intendencia por una alianza de la oposición es el diputado liberal Carlos Pereira Lista 5.

El candidato a la intendencia por el cartismo es el diputado Sebastian "Cheba" Remesowski (ANR, HC).

Otros candidatos responden al Frente Guasu, al Partido de la Juventud y al Partido Patriotas Independientes.

También hay siete listas de candidatos a concejales, siendo las más importantes las de la ANR y de la Alianza Encarnación en Marcha (Lista 5).