Aniversario atípico en La Paz por coincidencia con las elecciones municipales

La ciudad de La Paz recordará el aniversario de distritación este domingo 3 de octubre. Los festejos se adelantaron en coincidencia con los festejos del Día de la Juventud, el pasado sábado 26 de setiembre.

Esta situación se da porque este año la fecha especial de la comunidad coincide con la veda electoral previa a las elecciones municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre.

En ese sentido, no se previó ninguna actividad para la fecha, siendo declarado asueto únicamente el viernes 3 de octubre. El festival y el tradicional desfile fueron programados la semana anterior, junto a las actividades por el inicio de la primavera.

Este año atípico reinarán el silencio y la tranquilidad característicos de la ciudad de La Paz.

La veda electoral no solo afecta a las campañas políticas, que siempre están presentes en las celebraciones distritales, sino que también prohíbe la ingesta y comercialización de bebidas alcohólicas horas previas a los comicios. Estos fueron factores determinantes para evitar cualquier tipo de celebración en la ciudad.

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Aniversario de La Paz

Fue fundada por colonos japoneses de la cuarta oleada de migrantes que llegó a esta parte del país tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ubicada en el departamento de Itapúa, fue creada el 03 de octubre de 1986 por Decreto Ley del Poder Ejecutivo Nº 1204, desafectándose del distrito de Fram. Posee 256 km², que corresponden a 25.600 hectáreas.

Se halla ubicada a 50 km al norte de Encarnación, con una población de 2.669 habitantes, según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El aislamiento en que vivían respecto de la autoridad política de Fram, la autogestión a la que estaban habituados, impulsaron a los lugareños a procurar la creación de un distrito independiente. Tras arduas gestiones ante el Gobierno nacional, que llevaron más de cinco años, lograron la creación del distrito.

Los principales rubros productivos son, en agricultura: soja, trigo, mandioca, maíz, algodón, yerba mate, arroz, sorgo, girasol y tung; en ganadería: vacunos, aves y porcinos.

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Inicios del distrito

La inmigración japonesa data del año 1958, cuando llegaron las primeras 320 familias, que posteriormente fundaron lo que actualmente se conoce como La Paz. Los colonos japoneses le dieron esa denominación por la tranquilidad del lugar.

Quien sería su primer intendente municipal, Isao Taoka, había llegado desde Japón con su familia siendo un niño. Luego fue uno de los principales impulsores de la emancipación de la colonia.

Durante el periodo de colonización, los inmigrantes llegaban uno tras otro, sin que existiera tiempo para que las instalaciones estuvieran listas. Para cuando el cuarto grupo llegó a Federico Chávez, actual Capitán Miranda, ya no había parcelas para su distribución.

La cantidad de inmigrantes que llegaban superaba la velocidad a la que se preparaban las distribuciones de parcelas, que debían abrirse camino en medio de extensos montes. Por dicha razón, las que había estaban totalmente ocupadas en la zona de Fuji en 1955, como también en La Paz y Santa Rosa en 1960.

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Adquisición de tierras

Ante la escasez de tierras productivas, los colonos empezaron a buscar alternativas por sus propios medios. Como resultado, encontraron las tierras en la zona de Fram.

Los colonos negociaron la adquisición de esas tierras directamente con su propietario, la Compañía Inmobiliaria Fram. Esta fue la primera colonia creada en el Paraguay de acuerdo con la política migratoria japonesa y administrada por Japón.

En 1956 llegó a la colonia Fram el primer contingente de inmigrantes del municipio de Numakuma, de la prefectura de Hiroshima. Soñando con un lugar de paz y prosperidad, denominaron a esa noble tierra Colonia “La Paz”.