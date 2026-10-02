Caso Armando Gómez: Perito confirma “doble contabilidad” en Lambaré

El perito de la Corte Sergio Benítez confirmó en juicio que afronta el exintendente de Lambaré Armando Gómez (PLRA) la existencia una doble contabilidad.

El liberal está en juicio oral por un daño patrimonial de G. 9.000 millones en la Municipalidad de Lambaré a través de la anulación de facturas en concepto de impuestos.

Lea más: Se inició juicio a exintendente de Lambaré Armando Gómez, por supuesto desvío multimillonario

Benítez declaró hoy ante el Tribunal de Sentencia. Previamente, se reprodujo como prueba documental el informe pericial.

El perito manifestó que fueron anulados 9.584 comprobantes, de los cuales 6.411 fueron considerados sospechosos, ya que no tenían copias, ni soportes, ni motivos de anulación, por lo que determinó que se trató de una apropiación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas anulaciones representaron un presunto daño patrimonial de más de G. 9.000 millones a las arcas de la Municipalidad de Lambaré.

Lea más: Lambaré: “Caja paralela” de impuestos

Según dijo el perito, fueron anulados en el sistema informático, pero no en los documentos físicos, por lo que seguían figurando como pagados y no afectaban la contabilidad municipal, pero los montos sí habrían sido desviados.

Antecedentes del caso

Según la investigación, a varios contribuyentes se les informaba, cuando iban a pagar sus impuestos, que todavía adeudaban los montos del año anterior.

Luego de que los contribuyentes presentaran sus comprobantes, se pudo determinar que efectivamente habían abonado sus impuestos, pero que estos no habían ingresado a la Tesorería de la comuna.

Asimismo, subieron a declarar varios representantes de empresas lambareñas, quienes confirmaron que también pagaban rigurosamente sus impuestos, con cheques, pero que después aparecían como morosos.

El exintendente liberal está acusado de haber liderado un esquema que desvió más de G. 9 mil millones a través de la anulación masiva de facturas de pago de los contribuyentes.

La lista de empresas que habrían sido afectadas incluye colegios, industrias, comercios, industrias, entre otros rubros.