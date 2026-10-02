Elecciones municipales: 196.301 electores votarán este domingo en Paraguarí

Para las elecciones municipales 2026 de este domingo 4 de octubre, están habilitados para votar un total de 196.301 electores en los 18 distritos de Paraguarí.

Entre los 18 distritos del noveno departamento se inscribieron 43 candidaturas a intendente y 483 aspirantes a integrar las juntas municipales.

La previa a la jornada electoral se desarrolla en medio de disputas políticas, denuncias por presuntas agresiones, inducción al voto y cuestionamientos a funcionarios electorales de Quyquyhó por supuesto apoyo a la Lista 1.

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Más de la mitad del electorado se concentra en cinco distritos

Del total de 196.300 electores habilitados para votar este domingo, una importante cantidad se concentra en cinco distritos del departamento.

Carapeguá cuenta con 28.233 potenciales electores; Yaguarón, con 24.643; Paraguarí, con 18.614; Ybycuí, con 17.341, y Quiindy, con 15.762. La suma corresponde al 53% de habilitados en el noveno departamento.

Casi 1.000 efectivos policiales para el operativo de seguridad en el día “D”

Para garantizar la seguridad durante la jornada electoral y prevenir eventuales disturbios en los recintos de votación, la Dirección de la Policía Nacional en el departamento de Paraguarí prevé desplegar 980 efectivos en los 18 distritos.

El jefe de Gabinete de la institución, subcomisario José Haifuch, explicó que también se contará con 50 agentes de la Agrupación Táctica, quienes estarán distribuidos en cuatro pelotones ubicados en puntos considerados estratégicos.

Cubrirán los sectores correspondientes a Yaguarón-Pirayú, Paraguarí-Carapeguá, Quyquyhó-Caapucú y Caballero-Ybytimí.

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Se habilitarán 578 mesas distribuidas en 73 locales de votación

En el noveno departamento serán habilitadas 578 mesas receptoras de votos, distribuidas en 73 colegios electorales.

La actuaria del Juzgado Electoral de Paraguarí, abogada Mirian Meza, señaló que las máquinas electorales se encuentran almacenadas en los Registros Electorales de los diferentes municipios de la región.

Durante la jornada de este viernes se prevé completar la entrega de los maletines electorales, que contienen los útiles necesarios para cada mesa receptora de votos.

Los locales de los Registros Electorales también permanecen bajo custodia de efectivos policiales, como parte del operativo de seguridad previsto para las elecciones municipales de este domingo.

Cinco fiscales vigilarán la jornada electoral en Paraguarí

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, designó a cinco agentes fiscales para acompañar la jornada de las elecciones municipales del domingo en el departamento de Paraguarí.

Alfredo Ramos Manzur fue designado para Paraguarí; José María Silguero estará en Yaguarón; Alcides Espínola Casco, en Carapeguá; Orlando Ariel Ruiz Díaz, en Quiindy, mientras Óscar Daniel Fernández, en Ybycuí. Los agentes fiscales intervendrán en casos de delitos electorales.