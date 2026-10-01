Cartista dice que hará voto inducido y que nadie lo va a atajar

En una reunión entre dirigentes colorados, Moisés Espínola, candidato a intendente de Carapeguá, dijo que el domingo él y los doce candidatos a concejales colorados pondrán a “su gente” para acompañar a los adultos mayores a votar.

Es decir, indicó que mantendrá la ilegal práctica de que punteros o menores acompañen en el cuarto oscuro y allí es donde generalmente se concreta la inducción a voto.

“El domingo ellos (otros partidos políticos) van a entender que nosotros tenemos estructura y vamos a hacer que los votos lleguen. Nosotros vamos a tener nuestra gente para que le acompañe a votar”, dijo el candidato cartista.

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El cartista incluso desafió a que nadie les va a atajar para llevar adelante el acompañamiento en el cuarto oscuro el día de las elecciones.

“Vamos a acompañar que sepan bien eso. Ninguno, nadie de otro partido nos van a atajar”, dijo Moisés Espínola en un cerrado guaraní.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral reglamentó el voto asistido mediante la resolución Nº148/2026 en donde se estipula que solo en dos circunstancias se permitirá el ingreso de terceros en el cuarto oscuro como acompañante.

Solo sí el votante tiene limitaciones motrices en el brazo o si es completamente ciego. No se aplica para los adultos mayores ni personas en sillas de ruedas.

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Además, el acompañante solo podrá asistir a una persona si es un extraño y fue debidamente identificado. Y si es un familiar directo debidamente identificado puede asistir a más de un elector.

Esta nueva reglamentación molestó tanto a dirigentes del Partido Colorado como del Partido Liberal, quienes están acostumbrados a usar a sus “punteros” para acompañar a los votantes hasta el cuarto oscuro.

Ambos partidos tradicionales ven la reglamentación como un amedrentamiento.

Liberal presenta denuncia

Por otro lado, el apoderado del PLRA en Carapeguá presentó una denuncia penal contra Moisés Espínola por instigar a acompañar al elector al cuarto oscuro en violación a normativas electorales.

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El apoderado del PLRA, Diego Garcete, presentó la denuncia y solicitó al Ministerio Público la investigación del intendentable cartista. Además acercó como evidencia los videos en donde el colorado dice que seguirá con la inducción al voto.

Indica que el Partido Colorado estaría armando un esquema organizado de intervención sobre los electores con despliegue de personas en diferentes zonas de Carapeguá.

El objetivo es tener contacto con el elector, ejercer presión e inducir el sentido del voto, incluso hacer ofrecimiento de dinero, según la denuncia del liberal.