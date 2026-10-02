Elecciones municipales: ¿cómo funciona el TREP y a qué hora comenzarán a llegar los resultados?

Como en todos los comicios que han trascurrido desde su implementación, las miradas durante las elecciones municipales de este domingo estarán centradas la mayor parte de la jornada en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que reporta gradualmente y en tiempo real los resultados de la votación.

Si bien los resultados que reporta el sistema de TREP no son oficiales, casi nunca hay diferencias entre los resultados transmitidos por ese medio y los que resultan del escrutinio oficial posterior, según señaló hoy a ABC Color Fausto von Streber, director de Informática del TSJE.

La velocidad con que se transmiten los resultados preliminares por medio del sistema TREP depende de la celeridad con que las personas a cargo de cada mesa de votación realicen los trámites correspondientes tras el cierre de la mesa, explicó Von Streber.

El proceso de cierre de mesa y transmisión de resultados

Cuando una mesa cierra, los encargados hacen un conteo de la cantidad de votantes en el padrón que le correspondía a esa mesa –generalmente son 350 votantes por mesa- hacen un conteo de las boletas depositadas, configuran la máquina de votación en su modo de escrutinio, leen cada boleta y la pasan por el lector de la máquina.

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Luego se imprime un certificado de TREP que es firmado por los miembros de mesa y entregado a un funcionario del TSJE que lo lleva al centro de transmisión del local de votación.

¿A qué hora estarían listos los resultados?

La votación en las elecciones municipales del domingo cerrará a las 17:00. Von Streber dijo creer, basándose en experiencias de elecciones anteriores, que la transmisión de resultados será rápida, teniendo en cuenta que en estos comicios –a diferencia de las elecciones generales– solo se votan dos cargos: intendente y concejal.

Estimó que los resultados del TREP comenzarían a llegar a las 17:30.

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“Por experiencias pasadas, creo que para las 20:00 ya tendríamos un panorama bastante avanzado, llegando al 80 o 90 por ciento” de los resultados preliminares, declaró.

¿Dónde ver los resultados?

Los resultados podrán ser consultados por la ciudadanía por medio del sitio web elecciones.gov.py, que incluirá un enlace a los resultados de TREP.